Volkswagen, 2021 model Tiguan'ın tasarımına dair ipuçları veren bir tanıtım görseli paylaştı. Yeni Tiguan, Atlas Cross Sport'tan izler taşıyan daha agresif bir tasarımla geri dönmeye hazırlanıyor.

Volkswagen Tiguan, Alman markanın dünyada en çok satan araçlarından biri olarak otomobil üreticisi için büyük önem taşıyor. Volkswagen, 2021 model yeni Tiguan'ın ilgi çekici olmasını sağlamak için bazı tasarım değişiklikleri ve ek özellikler planlıyor.

Alman otomobil üreticisi, 2021 Tiguan'ın tanıtım görselini yayınladı. Yeni Tiguan, Jetta ve Atlas Cross Sport'a benzeyen tamamen yenilenmiş bir ön tasarıma sahip olacak. Yeni nesil SUV'un ızgarası ve farları şimdiki modelle aynı genişlikte ancak daha agresif farlara ve kalkan benzeri bir ızgara tasarımına sahip. Farların altında hava perdeleri veya sis farı olarak kullanılabilecek iki giriş, Jetta GLI'yı hatırlatıyor.

2021 Volkswagen Tiguan'ın tanıtım görseli

2021 Volkswagen Tiguan'da MIB3 adı verilen yeni bir bilgi-eğlence sistemi olacak. Volkswagen, yeni bilgi eğlence sisteminin OTA yazılım güncellemeleri alacağını ve araç içi Wi-Fi bağlantısı sunmaya devam edeceğini açıkladı. Tiguan'ın yeni direksiyon simidi, Atlas Cross Sport modelinden geliyor ve iç kısımda, kullanılan malzeme de dahil olmak üzere çeşitli yenilikler bekleniyor.

Volkswagen temsilcileri, bir sonraki Tiguan'ın özellikle R-Line paketi ile donatıldığında mevcut modelden daha sportif, yol odaklı bir tarz vurgulayacağını belirtti. Şirkete göre, off-road aksesuarları Atlas için daha uygun ancak yeni giriş seviyesi Tiguan'ın arazi aracından ilham alan bazı stilleri ve özellikleri alması mümkün.

Her zaman olduğu gibi, 2021 Volkswagen Tiguan yine 4Motion dört tekerlekten çekiş sunacak. Tiguan'ın agresif tarzının daha sportif bir motor seçeneğiyle desteklenip desteklenmeyeceği belli değil. ABD'de şu anda otomatik şanzımanla desteklenen ve 184 beygir gücü, 300 Nm tork üreten 2.0 litrelik turboşarjlı motor kullanılıyor. 2021 Volkswagen Tiguan, bu yaz ilk kez tanıtılacak ve yıl sonundan önce piyasaya sürülecek.