Volkswagen'ın yeni kompakt pickup modeli Tukan, kamuflajlı hâliyle görücüye çıktı.

Volkswagen, Güney Amerika pazarını sallayacak yeni kompakt pickup modeli Tukan’ı rengarenk bir kamuflajla sahneye çıkardı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Volkswagen, sır gibi sakladığı yeni oyuncağı Tukan'ın ilk resmî prototip görsellerini paylaştı. Her ne kadar göz alıcı renklerdeki kamuflaj tasarımı gövde detaylarını gizlemeye çalışsa da karşımızda duran kompakt canavarın kaslı yapısını saklamaya yetmemiş.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Avrupa esintili şık tasarım

Tukan’ın ön yüzüne dikkatli baktığımızda keskin LED far tasarımı ve Avrupa yollarında sıkça rastladığımız T-Roc modelini andıran petek dokulu geniş ızgarasını görebiliyoruz.

Köşeli çamurlukları ve tavanından arkadaki kasaya doğru âdeta bir yay gibi uzanan tavan rayları, Tukan’a hem sportif hem de her an maceraya hazır bir arazi savaşçısı görüntüsü veriyor.

Peki özellikleri nasıl?

Tukan, markanın popüler modeli T-Cross ile aynı platformu paylaşıyor ancak iş pickup tarafına gelince Volkswagen mühendisleri işi şansa bırakmamış. Aracın arkasında, ağır yüklere ve zorlu yollara meydan okuyacak, pickup segmentine özel geliştirilmiş rijit aks ve yarı eliptik yaprak yaylardan oluşan taş gibi bir süspansiyon sistemi yer alıyor.

Kaputun altında ise hafif hibrit destekli 1.5 litrelik turbo benzinli TSI motorun yer alması neredeyse kesin gibi ancak bütçesini düşünenler için elektrik desteği olmayan, tamamen cep dostu 1.0 litrelik bir turbo seçenek de olacak.

Volkswagen, Brezilya Milli Takımı’nın ana sponsorlarından biri olmanın avantajını muhteşem bir şova dönüştürmeyi planlıyor. Sızan bilgilere göre Tukan’ın üzerindeki tüm örtüler, bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası sırasında, turnuvanın coşkusuyla birlikte kaldırılacak. Büyük lansmanın hemen ardından ise satışların başlaması planlanıyor.