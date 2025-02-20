Volvo, yeni elektrikli otomobili ES90 ile NVIDIA süper bilgisayarından aldığı güçle rakiplerinden sıyrılmayı planlıyor.

Volvo, rakipleri gibi elektrikli otomobil sektöründe adından söz ettirmek istiyor ve bu doğrultuda şirketin yeni nesil lüks sedanı ES90, sektörün en güçlü bilgi işlem kapasitelerinden birine sahip olacak.

Volvo’nun yaptığı açıklamaya göre ES90, çift NVIDIA Drive AGX Orin süper bilgisayarı ile donatılacak. Bu sayede Volvo’nun bugüne kadar ürettiği en gelişmiş bilgi işlem gücüne sahip otomobil olma unvanını kazanacak. ES90, markanın ileriye dönük tüm araçlarında kullanacağı Superset adlı yeni teknoloji platformunun da bir parçası olacak.

508 trilyonluk işlem gücü

NVIDIA’nın Orin çipi sayesinde ES90, saniyede 508 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebilecek. Bu inanılmaz hız, yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş araç sensörleri ve pil yönetimi gibi kritik fonksiyonların olağanüstü bir verimlilikle çalışmasını sağlayacak.

Ayrıca bu sistem önceki nesil NVIDIA Xavier bilgisayarına kıyasla sekiz kat daha fazla işlem gücü sunarak Volvo’nun otonom sürüş ve güvenlik teknolojilerini devrim niteliğinde geliştirmesine olanak tanıyacak.

Volvo’nun SPA2 platformu üzerine inşa edilen ES90, markanın EX90 modelinden sonra Superset mimarisini temel alan ikinci aracı olacak. Tesla’nın öncülüğünü yaptığı uzaktan yazılım güncellemeleri sayesinde Volvo da sürücü destek sistemleri, batarya menzili ve güvenlik teknolojilerini zaman içinde sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyor.

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