Volvo, Ticari Araç Segmentine Girdi: 428 Beygir Gücünde Ticari Araç EX30 Cargo Tanıtıldı

Volvo, ilginç bir hamle yaparak ticari araç segmentinde bir araba tanıttı. Bu araç, EX30'u temel alan EX30 Cargo olarak geliyor. 1000 litre kapasiteli ticari araç, 428 beygir gücünde güç sunabiliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen otomobil şirketlerinden biri olan Volvo’nun EX30 isimli SUV otomobili hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise şirket, bu otomobilin farklı bir versiyonuyla karşımıza çıktı. EX30 Cargo isimli yeni model resmen duyuruldu.

Volvo, EX30 Cargo modeliyle ticari araç segmentine giriş yaptı. Öyle ki araç, bu segmentte çok iddialı olacak özellikleri Volvo’nun kalitesiyle birleştiriyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere EX30 modelini temel alan tamamen elektrikli bir van olduğunu söyleyebiliriz.

Volvo EX30 Cargo modeli, normal EX30’a benzer bir tasarımla gelse de otomobil tabanlı bir ticari araç olarak nitelendiriliyor. Volvo, küçük EX30 SUV'yi alıp içini insan taşımak yerine eşya taşımak üzere değiştirmiş. İşletme sahipleri için kullanışlı hâle getirmek için arka koltukların tamamı tamamen düz bir zeminle değiştirilmiş. Böylece teslimatlardan bir şeyler taşımaya kadar birçok farklı amaç için kullanılabilecek.

EX30 Cargo, 1000 litrelik kargo kapasitesini kullanıcıalra sunacak. Toplamda 390 kilograma varan ağırlık taşıyabiliyor. Bir ev dolusu eşyayı taşıyamazsınız ancak şehir içindeki taşımalar için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle küçük işletmelere yönelik bir araç. Ayrıca sürücü ile kargo arasına bir bölme ekleyerek, ani fren yapılması gerektiğinde ve eşyaların kaymaya başlaması durumunda sürücünün güvenliği de sağlanıyor. yüklemeyi kolaylaştırmak için arka yan panelleri ve kapılar da modifiye edilmiş.

Araçta çeşitli motor seçenekleri sunulacak. P3 isimli giriş seviye versiyonda 150 beygir gücü elektrik motoru bulunuyor. P5 versiyonda ise 272 beygir gücü var. Dört tekerlekten çekişli en üst seviye P8 versiyonda ise 428 beygir gücü bulunuyor. Bir ticarı aracın bu kadar güçlü ve hızlı olması gerçekten etkileyici. Aracın bataryasının 483 km menzil sunduğunu, ayrıca arazi koşullarına uygun EX30 Cross Country Cargo isimli ek bir versiyonla daha geldiğini ekleyelim. Volvo EX30 Cargo modeli, 42.230 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

