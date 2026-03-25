Şimdi Hayal Kurma Zamanı: Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi Tanıtıldı

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, kapsamlı bir yenilemeyle tanıtıldı. Yeni model; MB.OS işletim sistemi, ChatGPT destekli MBUX, gelişmiş sürüş asistanları, yeni motor seçenekleri ve sınırsız kişiselleştirme imkanlarıyla lüks sedan segmentinde çıtayı yeniden yukarı taşıyor.

Mercedes, lüksün zirvesini temsil eden Maybach S-Serisini baştan aşağı yeniledi. Ama bu sadece “makyaj” değil. Yeni model, bildiğiniz otomobil anlayışını biraz fazla ileri götürüyor. Çünkü artık mesele sadece konfor değil; yapay zekâ destekli bir yaşam alanı sunmak.

ChatGPT’li MBUX Sistemi: Arabanız Sizinle Sohbet Ediyor

Yeni Maybach’ın en dikkat çeken tarafı hiç şüphesiz MB.OS işletim sistemi ve onun üzerine kurulu yeni nesil MBUX.

Araçta artık:

ChatGPT 4.0

Google Gemini

Microsoft Bing

gibi yapay zekâ sistemleri entegre çalışıyor.

Yani bu araçla konuştuğunuzda klasik komut sistemi yok. Bildiğiniz sohbet ediyorsunuz. Üstelik sistem, önceki konuşmaları da hatırlıyor. Kısacası, araç içindeki asistan artık “komut alan robot” değil, adeta bir dijital yol arkadaşı.

İçeride Dev Ekranlar ve “First Class” Arka Koltuk Deneyimi

Mercedes-Maybach zaten arka koltuk konforuyla biliniyordu. Yeni model bunu bir üst seviyeye taşımış.

14.4 inç ana ekran

12.3 inç yolcu ekranı

2 adet 13.1 inç arka ekran

Hepsi tek bir cam panel altında birleşen MBUX Superscreen ile geliyor.

Arka koltukta oturanlar için de işler bayağı ciddi:

Kendi kontrol ekranları

Klima ve güneşlik yönetimi

Görüntülü görüşme imkânı

Evet, yanlış okumadınız. Arabada Zoom toplantısı yapabiliyorsunuz.

Performans Tarafında da “Maybach” Farkı Var

Bu kadar teknoloji tamam ama performans da unutulmamış.

Yeni modelde:

V8 motor (M 177 Evo)

450 kW + 17 kW güç

Daha yüksek performans

Daha az titreşim

Hibrit 6 silindir (M 256 Evo)

Daha yüksek tork

Daha hızlı tepki

Daha verimli sürüş

Yani araç hem güçlü hem de şaşırtıcı derecede rafine. Zaten Maybach’tan beklenen de bu.

Yarı Otonomdan Öteye Giden Sürüş Asistanları

Yeni Maybach’ta sürüş destek sistemleri de ciddi şekilde gelişmiş durumda.

MB.DRIVE ASSIST

MB.DRIVE ASSIST PLUS

MB.DRIVE ASSIST PRO

Özellikle PRO versiyonu, şehir içi yoğun trafikte bile aracı neredeyse kendi kendine kullanabiliyor.

Park tarafında da işler kolaylaşmış:

Diyagonal park

Çizgisiz alanları algılama

Otomatik park sonrası çıkış

Yani “park ederken terleme” devri resmen kapanıyor.

Tasarım Detayları: Işık Gösterisi Gibi

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin tasarımı, klasik lüks anlayışını modern detaylarla harmanlayan oldukça rafine bir karakter ortaya koyuyor. Dış tasarımda büyütülen ve aydınlatmalı çerçeveyle vurgulanan ön ızgara, ilk bakışta güçlü bir prestij algısı yaratırken; ışıklı Maybach yazısı ve opsiyonel aydınlatmalı kaput yıldızı bu etkiyi daha da ileri taşıyor.

Çift yıldız formuna sahip farlar ve yine aynı tasarım dilini sürdüren arka stop lambaları, aracın gece kimliğini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yan profilde C sütunundaki Maybach logosu ve kapı açıldığında zemine yansıtılan ışık projeksiyonları, detaylara verilen önemi gösterirken; özel tasarım jantlarda Mercedes yıldızının her zaman dik kalması gibi ince mühendislik dokunuşları bu lüksü tamamlıyor.

Derisiz İç Mekân: Lüksün Yeni Yönü

İç mekânda ise tasarım anlayışı tamamen “koza etkisi” üzerine kurulmuş. Gösterge panelinden kapı içlerine ve orta konsola kadar uzanan yüzeyler, akıcı hatlarla birbirine bağlanarak kesintisiz bir lüks atmosfer yaratıyor. Açık gözenekli ahşap kaplamalar, el işçiliği deri detaylar ve altın-rose gold tonlarıyla zenginleştirilen ambiyans aydınlatması, mekânın sıcak ve sofistike bir karakter kazanmasını sağlıyor.

Yeni renk seçenekleri ve dikiş detaylarıyla derinleştirilen bu atmosfer, yalnızca görsel değil dokunsal olarak da üst düzey bir kalite hissi sunuyor. Ayrıca ilk kez sunulan deri içermeyen iç mekân seçeneği, geri dönüştürülmüş materyaller ve özel dokuma yüzeylerle modern lüks anlayışına farklı bir boyut kazandırırken, Maybach’ın tasarımda hem geleneksel ihtişamı hem de geleceğin sürdürülebilir yaklaşımını aynı potada erittiğini açıkça ortaya koyuyor.

150+ Renk, 400+ İç Mekân: Sınır Yok

Maybach alıyorsanız zaten “herkesinki gibi” olmasını istemezsiniz. Mercedes de bunu biliyor. Yeni modelde, 150’den fazla dış renk, 400’den fazla iç mekân seçeneği sunuluyor. Üstelik yeni MANUFAKTUR programı ile isterseniz tamamen size özel üretim de yaptırabiliyorsunuz.