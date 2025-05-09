Volvo, ABD ile Kanada'yı kapsayan devasa bir geri çağırma programı başlattı. Bu geri çağırma programı, yaklaşık 500 bin otomobili kapsıyor ve son dönemlerin en büyük geri çağırmalarından biri.

Küresel çapta milyonlarca hayranı olan otomobil devi Volvo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, ABD ve Kanada'yı kapsayan çok büyük bir geri çağırma programı başlattı. Yapılan resmî açıklamaya göre yaklaşık olarak 500 bin otomobil, bu geri çağırma programının bir parçası.

Volvo tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 500 bin otomobili kapsayan geri çağırma programının nedeni, ufak bir yazılım hatası. Volvo otomobillerdeki bu yazılım hatası, bazen araçların geri görüş kameralarını aktif edememelerine yol açıyordu. Evet, bu sorun yüzünden herhangi bir trafik kazası yaşanmadı. Ancak Volvo, her şeye rağmen sorunu çözecek.

Volvo'daki yazılım hatasının etkilediği modeller şöyle:

Volvo C40 2022-2025

Volvo S60 2023-2025

Volvo S90 2022-2025

Volvo V60 2023-2025

Volvo V60 Cross Country 2023-2025

Volvo V90 2022

Volvo V90 Cross Country 2022-2025

Volvo XC40 2021-2025

Volvo XC60 2022-2025

Volvo XC90 2023-2025

Neyse ki yetkili servise gitmeye gerek olmayacak!

Volvo'nun 500 bin otomobil için başlattığı geri çağırma programı, araç sahiplerini yetkili servise götürmek zorunda bırakmayacak. Şirket, yayımlayacağı bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözecek. Bayilerde bulunan sıfır otomobiller de yine aynı şekilde güncellenecek.