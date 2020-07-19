Play Store'da 10 milyonu aşkın indirmesi bulunan UFO VPN de dahil olmak üzere 7 farklı VPN uygulamasının, toplamda 1,2 TB kişisel veri sızdırdığı ortaya çıktı. İddialara adı karışan uygulamaların her birinin Play Store'da 10 bin ila 1 milyon arasında değişen indirme sayısı bulunuyor.

Sanal bir ağ uzantısı oluşturarak o ağ üzerinden veri alışverişi yapmaya imkân sağlayan VPN hizmetleri, günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Bazı kullanıcılar, internet üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri gizli tutmak için VPN kullanırken bazılarıysa yasaklı sitelere girebilmek bu yola başvuruyor.

Şu anda hem PC hem de mobil platformlarında birbirinden farklı onlarca VPN uygulaması yer alıyor. Bu noktada esas soruysa “Popüler VPN uygulamaları gerçekten güvenli mi?” oluyor. Son yaşananlara bakacak olursak bu sorunun yanıtı ‘hayır’ zira teknoloji konusundaki araştırmalarla bilinen bir web sitesi olan Compareitech, içlerinde milyonlarca indirmeye sahip olan uygulamaların da bulunduğu 7 VPN uygulamasının, toplamda 1,2 TB kişisel veriyi sızdırdığını ortaya çıkardı.

Play Store’da 10 milyon+ indirmesi bulunan UFO VPN’, 894 GB veri içeren açık bir veri tabanına sahip:

Bu haftanın başlarında bir rapor yayınlayan Compareitech, Hong Kong merkezli bir hizmet olan UFO VPN’in 894 GB veri içeren açık bir veri tabanına sahip olduğunu bildirdi. Veri tabanında yer alan bilgilerin düz metin hesap şifreleri, istemci cihazların ve sunucuların IP adresleri, kullanılan işletim sistemi ve çok daha fazlasını içerdiği belirtiliyor. Yayınlanan rapora rağmen web sitesinde hâlâ “sıfır kayıt politikası” iddiasına devam eden UFO VPN’in Android’de 10 milyonu aşkın indirme sayısı bulunuyor.

Bu raporun ardından vpnMentor’dan bir araştırma ekibi, UFO VPN’in ortak bir kod tabanı ve altyapıyı kullanan birkaç ‘beyaz etiketli’ VPN uygulamasından biri olduğunu keşfetti. Yapılan çalışma kapsamında FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN de dahil olmak üzere toplam 7 VPN uygulamasının veri sızdırdığı ve sızdırılan verilerin boyutunun toplamda 1,2 TB olduğu anlaşıldı.

Bahsi geçen tüm bu hizmetlerin her birinin Play Store’da 10 bin ila 1 milyon arasında değişen indirme sayısı bulunuyor. Veri sızdırdığı iddia edilen bu uygulamaların Play Store’dan kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.