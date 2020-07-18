Çevrimiçi arama ve video görüşme uygulaması Skype'ın iOS uygulamasına arka planı bulanıklaştırma özelliği eklendi. Yazılımın masaüstü versiyonunda geçtiğimiz yıldan beri olan özellik, kullanıcıların dağınık bir odayı veya görüşmede görünmesini istemedikleri şeyleri gizlemesine imkân sağlıyor.

İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesine izin veren bir yazılım olan Skype, son dönemlerde koronavirüs salgınının da etkisiyle kullanım oranı büyük ölçüde artan uygulamaların başında geliyor. Artan kullanıcı sayısıyla birlikte uygulamayı her geçen gün güncelleyen Microsoft, son olarak görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir özellik yayınlamıştı.

Güncellemelerine hız kesmeden devam eden şirket, bu kez Skype’ın iOS sürümüne arka planı bulanıklaştırma özelliği getirdi. Microsoft Teams uygulamasında mevcut olanla aynı olan bu özellik, iPhone ve iPad kullanıcılarının video görüşmesi sırasında arka planı bulanıklaştırmasına olanak sağlıyor. Şirket, bu otomatik arka plan bulanıklaştırma özelliğini geçtiğimiz yıl masaüstü uygulamasına da eklemişti.

Arka planı bulanıklaştırmak için yapay zekâ kullanılıyor:

Microsoft, kullanıcının bulunduğu odadaki her şeyi bulanıklaştırmak ve görüşmeyi yapan kişini ana odak noktası olarak tutmak için yapay zekâ kullanıyor. Kullanılan yapay zekâ saçları, kolları ve elleri algılıyor, böylece temel vücut diline dair hareketleri bulanıklaştırmanın önüne geçiliyor. Bu noktada yeni özellik ile çevredeki her şeyi tamamen gizlemek mümkün olmasa da video görüşmesinde görünmesini istemediğiniz arka planı ya da dağınık bir odayı gizlemek mümkün hâle geliyor.

iOS işletim sistemlerine de bu özelliğin eklenmesiyle birlikte Skype artık PC, iOS ve iPadOS’da arka plan bulanıklaştırmayı destekliyor. Öte yandan Android cephesinde arka plan bulanıklaştırma hâlen daha bulunmazken kullanıcılarının bu özelliğe ne zaman kavuşacağıysa merak ediliyor.

Peki, siz Skype’ın iOS sürümüne eklenen arka planı bulanıklaştırma özelliğini test etme fırsatı buldunuz mu? Sizce yeni özellik başarılı bir şekilde çalışıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.