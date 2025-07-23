Popüler fotoğraf düzenleme platformu VSCO'nun yeni uygulaması "VSCO Capture" resmen yayımlandı. iPhone'lara özel olan uygulama, telefonlardaki Kamera uygulamasına profesyonel bir alternatif olarak karşımıza çıktı.

Apple ekosistemindeki en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan VSCO, tüketicileri sevindirecek bir adım attı. Şirket, iPhone'lar için geliştirdiği yeni kamera uygulaması "VSCO Capture"ı küresel çapta yayımladı. Türkiye'de de erişime açılan ve gelişmiş özellikler sunan VSCO Capture, tüm iPhone sahiplerinin profesyonel fotoğrafçı gibi çekimler yapmasını sağlayacak.

VSCO Capture, kaliteli fotoğraf çekmek isteyen ancak bu işin teknik tarafını çok anlamayan kullanıcılara nefes aldıracak gibi görünüyor. Zira bu yeni uygulama ile 50'den fazla ön ayardan birini hızlıca aktifleştirebileceksiniz. Otomatik ayarlamanın yanı sıra ince ayar yapmanıza da izin veren VSCO Capture, PEG, HEIC, RAW ve ProRAW formatlarında fotoğraf çekmenizi sağlayacak. Ayrıca bir fotoğrafın hem filtreli hem filtresiz hâlini aynı anda Fotoğraflar uygulamasına kaydedecek.

Arayüzü de çok basit!

VSCO Capture uygulamasının en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, oldukça basit bir arayüze sahip olması. Sol alt kısımda filtre seçimi yapılmasına izin veren uygulama, sağ alt tarafta ise manuel veya otomatik ayar yapmayı mümkün kılıyor. 12 MP veya 48 MP çözünürlük sunan fotoğraflar çekilmesini sağlayan uygulama, tamamen ücretsiz oluşu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

En iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları için:

İlk aşamada iPhone'lara özel olarak yayımlanan VSCO, sonradan Android ekosistemine de açılmıştı. VSCO Capture, şu an için sadece iPhone'larda kullanılabiliyor. Geliştirici ekibin Android ekosistemine ilişkin bir çalışma içerisinde olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

VSCO Capture uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz:

VSCO Capture uygulamasının neler sunabildiğini gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: