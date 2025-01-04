Breaking Bad'in efsanevi evi yoğun hayran ilgisi nedeniyle satışa çıkarıldı. Evin fiyatı 4 milyon dolar olarak belirlendi.

Diziseverlerin "efsane" olarak tanımladığı Breaking Bad'in ikonik evi satışa çıktı. Walter White’ın Breaking Bad’de yaşadığı ev, 4 milyon dolarlık fiyatıyla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

lbuquerque, New Mexico’da bulunan bu ikonik yapı, dizinin finalinden 11 yıl sonra bile popülerliğini koruyor. Ancak evin gerçek sahipleri yoğun hayran ilgisi nedeniyle yaşamlarını sürdürülemez bir noktada bulduklarını belirtiyor.

Breaking Bad'in ikonik evi, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle satışa çıktı

Walter White’ın dizide yaşadığı ev, Breaking Bad’in 2008’de başlayan ve 2013’te sona eren yayın süreci boyunca izleyicilerin hafızasında yer eden ikonik mekanlardan biri haline geldi. Ancak evin sahipleri Joanne Quintana ve ailesi, dizinin pilot bölümü için evlerini açtıkları 2006 yılından bu yana yoğun hayran ilgisinin hayatlarını zorlaştırdığını belirtiyor. Özellikle bahçeden taş toplama, çite tırmanma ve ünlü pizza sahnesini tekrar etme gibi olaylar, ev sahiplerinin mahremiyetini koruyamaz hale geldi.

Hatta bu ziyaretler yalnızca şaka amaçlı ziyaretlerle sınırlı kalmadı. Kapıya bırakılan şüpheli paketler gibi güvenlik sorunları ailenin bu kararı hızla almasına neden oldu. Quintana ailesi, 52 yıl boyunca anılar biriktirdikleri bu evden ayrılmaya ve artık daha huzurlu bir yaşam sürmeye karar verdiklerini belirtiyor.

4 milyon dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken bu ev, Breaking Bad’in mirasını taşımaya devam ediyor. Quintana ailesinin “Artık devam etmenin zamanı geldi” sözleriyle özetlediği bu süreç, Breaking Bad hayranları için bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcın habercisi oldu. Satış sonrası bu yapının yeni sahibi tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.