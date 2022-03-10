Warner Bros., önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz pek çok filminin vizyon tarihlerini açıkladı. Aquaman 2'den The Flash'a pek çok filmin yer aldığı listeye birlikte göz atalım.

2022, geride bıraktığımız ve pandemiyle geçen son iki yıla göre sinema severler için güzel bir yıl olarak başladı. The Batman'in vizyona girmesi, önümüzdeki aylarda gelecek olan Doctor Strange filmi gibi sayabileceğimiz pek çok yapım, 2022'nin süper kahramanlara ve popüler kültüre doyacağımız bir yıl olacağının işaretlerini çoktan verdi bile.

Bu durumun önümüzdeki yıllarda da böyle devam edeceğine dair önemli bir gelişme de DC filmlerinin dağıtıcısı ve medya devi Warner Bros'tan geldi. Bu seneden itibaren önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz pek çok pooüler yapımın vizyon tarihleri açıklandı.

Bazı filmler 2023'e ertelendi

Her ne kadar karşımıza pek çok filmle çıkıp heyecan yaratsa da, Warner Bros'tan gelen tüm haberler pozitif değil. Çünkü bazı yapımlar, 2022'den 2023'e ertelenmiş durumda. Ancak şimdilik açıklanan vizyon tarihlerine bakılacak olursa; bu ertelemeler, filmleri heyecanla bekleyenleri üzecek cinsten ertelenmeler..

The Flash, Black Adam, Wonka gibi pek çok filmin yer aldığı listeye dilerseniz birlikte göz atalım;

Warner Bros'un vizyon tarihini açıkladığı tüm filmler