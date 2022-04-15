Türkiye'de göçmen ve mülteci krizi tartışılmaya devam ederken bugün Watsons'ın kataloğuna koyduğu Arapça sayfalar, tepkilerin yeni odağı oldu. Sosyal medyada Watsons için boykot çağrısı başlatıldı.

Türkiye’de her geçen gün artan mülteci sayısı büyük tartışmaları beraberinde getirirken, son günlerde vatandaşların bu soruna bağladıkları pek çok örnek olay yaşanmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz gün ikinci el ilan sitelerinde bazı konutlarda ‘Türk müşterilere uygun değildir.’ gibi ifadeler görülürken, bugün Watsons’ın yeni kataloğunda Arapça sayfanın yer alması tepki çekti.

Türkiye’de hizmet veren en büyük kozmetik mağaza zincirlerinden biri olan Watsons, nisan ayı için yayımladığı kataloğunun sonlarında Arapça sayfalara yer vermişti. Yeni keşfedilen bu sayfalar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla büyük tepki topladı. Twitter'da '#watsonsboykot' etiketi dahi açıldı.

Söz konusu sayfalar tepkilerin ardından kaldırıldı:

Watsons Türkiye, Arapça yazılı sayfalara gelen tepkilerin ardından çevrimiçi kataloğunda ilgili sayfaları yayından kaldırdı. Sayfaların kaldırılması da yeni tepkilere yol açtı. Watsons Türkiye’ye gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: