Yeni bir araştırmaya göre geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Çin merkezli WeChat, Corona virüsü ile ilgili mesajları sansürlüyor. WeChat'in şubat ayı itibarıyla yüzlerce anahtar kelimeye sansür getirdiği ortaya çıktı.

Tencent'in sahip olduğu WeChat, Çin'in en popüler mesajlaşma uygulaması. Yapılan bir araştırmada, WeChat'in ülkede etkisini artıran salgın nedeniyle 1 Ocak'tan bu yana Corona Virüsü ile ilgili mesajları sansürlediği ortaya çıktı.

Citizen Lab, WeChat'te grup sohbeti oluşturarak, ikisi Kanada'da, biri Çin'de bulunan üç test hesabına Corona virüsü ile ilgili anahtar kelimeler içeren mesajlar gönderdi. Toronto Üniversitesi'ne bağlı araştırma grubu, Kanada'daki WeChat hesabından gönderilen mesajların Çin'deki kullanıcı tarafından nasıl alındığını gözlemledi.

Birleşik Devletler ve Çin'deki kullanıcıların WeChat üzerinde gerçekleştirdikleri konuşmanın ekran görüntüsü

Sansürlenen anahtar kelimeler, hastalıkla ilgili bilgileri, hükümetin salgın politikalarını ve halkı hastalık hakkında uyaran ilk doktorlardan biri olan Li Wenliang'ın adını içeriyordu. Yukarıdaki ekran görüntülerine göre ABD'deki WeChat hesapları, Corona virüsü ile ilgili anahtar kelimeleri Çince alıyor. Diğer yandan Çin'deki bir hesap, Corona virüsü ile ilgili mesajların hiçbirini almıyor.

Araştırmaya göre ocak ayında Corona virüsü ile ilgili 132 anahtar kelime kombinasyonu sansürlendi, ancak bu sayı şubat ayının ikinci haftasında 516 anahtar kelimeye yükseldi. WeChat, 1 milyardan fazla aylık aktif bir kullanıcıya sahip.

Twitch veya Mixer gibi bir yayın platformu olan YY de, 31 Aralık 2019 itibarıyla 45 anahtar kelimeyi kara listeye aldı. Citizen Lab, bu anahtar kelimelerin beşinin 10 Şubat'ta kaldırıldığını belirledi. YY anahtar kelimeleri uygulama içinde kontrol ederken, WeChat, bu kontrolü sunucular üzerinde gerçekleştiriyor.

İki şirketin de neden Corona virüsü ile ilgili anahtar kelimeleri sansürlemeye karar verdikleri açık değil ancak Çin hükümetinin yaptırımlarından biri olduğu düşünülüyor. WeChat, Çin hükümeti ile yakın ilişkilere sahip ve yönetim, Corona virüsü ile ilgili olumsuz bilgilerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.