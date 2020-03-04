Corona Virüsünün Ölüm Oranı Yaşa Göre Nasıl Değişiyor?

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Corona virüsü hakkındaki ilk kapsamlı raporunu hazırladı. Raporda virüsün yaşa göre ölüm oranı hakkında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Corona virüsü (COVID-19), Çin'de ortaya çıkmasının ardından sınırı aşarak dünya çapında birçok ülkede görülmeye başladı. Virüsün ortaya çıkmasından haftalar sonra Çin'deki yetkililer, endişe yaratan Corona virüsünün ölüm oranları hakkında ilk kapsamlı raporu yayınladı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 11 Şubat 2020 itibarıyla Çin'deki 72.314 hasta kaydına ve 44.672 Corona virüsü vakasına dayanan bir makale derledi. Tespit edilen toplam vaka sayısının yanı sıra virüs kaynaklı 1.023 ölüm kaydedildi. Hayatını kaybeden insanların sayısı, tespit edilen vaka sayısının %2.3'lük kısmına denk geliyor.

Makalede ölüm oranının, yaşla birlikte kademeli olarak arttığı belirtildi. Örneğin, 9 yaş ve altı çocuklar arasında ölüme rastlanmadı. 10-39 yaş aralığındaki insanlarda ölüm oranı %0,2 olarak saptanırken, 60-69 yaş aralığında bu oran %3,6'ya yükseliyor. 80 yaş ve üstü insanlar arasında ise ölüm oranı %14,8 ile en yüksek seviyede.

Hastalıkları olan insanlar, Corona virüsü karşısında daha yüksek risk altında. Raporda, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon ve kronik solunum rahatsızlıkları görülen insanlardaki ölüm oranının ortalama ölüm oranından daha yüksek olduğu belirtildi.

Son olarak Çinli yetkililer, erkeklerde görülen ölüm oranının %2,8 ile kadınlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Kadınlardaki ölüm oranı ise %1.7 olarak belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada teyit edilmiş vakaların %3,4'ünün hayatını kaybettiğini belirtti. Ghebreyesus, virüsün gripten daha ölümcül etkiye sahip olduğunu ancak kontrol edilebileceğini belirtti.