HBO, popüler bilim kurgu serisi Westworld’ün üçüncü sezonuyla 15 Mart tarihinde geri döneceğini duyurdu. Şirketin yayınladığı fragmanda, yeni sezona dair pek çok ipucu bulunuyor.

Yakın zaman sonra Tenet adlı yeni filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın kardeşi Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy’un hayata geçirdiği Westworld, ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. HBO’nun Game of Thrones’tan sonraki en büyük projesi olan bilim kurgu serisi, nihayet geri dönüyor.

HBO, arkasında pek çok soru işareti bırakarak sezon finaline giren Westworld’ün üçüncü sezonunun 15 Mart tarihinde yayınlanacağını açıkladı. Merakla beklenen sezona dair en heyecan verici gelişme, Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Jesse Pinkman karakteriyle hayatımıza giren Aaron Paul’un oyuncu kadrosuna katılması olsa gerek.

Stüdyo, Westworld üçüncü sezon çıkış tarihini, yakın gelecekte dünyayı kaosa sürükleyecek bir dizi felaketin kronolojik sıralamasını içeren bir fragmanla duyurdu. ABD’nin 45'inci Başkanı’nın seçilmesi, Rusya'da patlak veren ikinci bir iç savaş, dünyanın dört bir yanındaki ekolojik felaketler, sonunda küresel çapta mega bir kaosun basamakları olacak.

Westworld’ün ortak yaratıcısı Jonathan Nolan, geçen yıl San Diego Comic-Con'da yaptığı açıklamada, yeni sezonun Ridley Scott'ın kült bilim kurgu filmi Blade Runner'dan kısmen ilham aldığını ve distopik bir geleceğe odaklanacağını söylemişti. Yukarıda da belirttiğim gibi, Westworld'ün ikinci sezonu bazı büyük soruların cevaplarını verse de, aslında bu çok daha büyük gizemlere kapı açtı.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson ve Luke Hemsworth, üçüncü sezonda rollerine geri dönecekler. Bu isimlere ek olarak, Aaron Paul, Jefferson Mays, Scott Mescudi ve Lena Waithe gibi isimler de Westworld’ün üçüncü sezon kadrosunda yer alacak. Westworld’ün üçüncü sezonu, 15 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak.

Westworld 3. sezon tanıtım videosu: