Westworld dizisinde yer alan kurgusal Incite şirketinin gerçekten bir internet sitesi bulunuyor. Incite Inc’in internet sitesinde yer alan dizinin yeni sezonuna ait fragmanlar, hayranlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Westworld’ün üçüncü sezonunun resmi fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yayınlanan fragman dizinin çok güçlü bir sezonla geldiğini gösteriyor. Reddit’te paylaşılan yeni bir bilgi ise dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Westworld’ün önemli ögelerinden biri olan Incite Inc için bir internet sitesi hazırlanmıştı. Kurgusal şirketin internet sitesini araştıran dizinin hayranları, üçüncü sezona ait yeni fragmanlar ortaya çıkardılar.

Bir Reddit kullanıcısı, Incite Inc’in internet sitesinde dizinin fragmanını izlemek için VPN kullandığında farklı fragmanların karşısına çıktığını fark etti. Westworld’ün geçtiğimiz günlerde yayınlanan üçüncü sezon fragmanı, robotların isyanına ilham olan Dolores’e dikkat çekiyordu. Şimdi ortaya çıkan yeni fragmanlar ise Dolores ile Caleb arasındaki ilişkiye daha fazla dikkat çekiyor.

Westworld’ün heyecanla beklenen üçüncü sezonu 15 Mart'ta başlayacak. Resmi fragmanın ardından ortaya çıkan yeni fragmanlar, dizinin hayranlarının yeni sezon için heyecanını daha da arttırdı.

Westworld 3. sezon fragmanları: