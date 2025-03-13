WhatsApp'ın bireysel ve grup sohbetlerinde mesaj yanıtlarını zincir halinde görüntüleyecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp, Android beta sürümünü 2.25.7.7’ye yükselten yeni bir güncelleme yayımladı. Güncellemeyle birlikte, mesaj yanıtlarını daha düzenli hale getiren konu başlıkları (threaded conversations) özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

WhatsApp'a mesaj yanıtlarını zincir halinde gösterme özelliği geliyor. Yeni gelen özellik bireysel ve grup sohbetlerinde belirli bir mesaja verilen yanıtların, o mesaja bağlı bir başlık altında görüntülenmesini sağlayacak. Böylece özellikle kalabalık sohbetlerde kimin hangi mesaja yanıt verdiğini takip etmek kolaylaşacak.

Sohbetlerde mesaj yanıtlarını takip etmek artık daha kolay olacak

Daha önce topluluk duyuru gruplarında mesajlara yanıt verme özelliği sunulmuştu. WhatsApp, şimdi de bu özelliği bireysel ve grup sohbetlerine genişletmeyi hedefliyor. Konu başlıkları özelliği, yanıtları orijinal mesajın altında gruplayarak sohbet akışını daha düzenli hale getirecek. Kullanıcılar, uzun sohbet geçmişini kaydırmak zorunda kalmadan tüm yanıtları tek bir başlık altında görüntüleyebilecek. WhatsApp, bu özelliğin kanallarda nasıl uygulanacağı konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu ve ilerleyen güncellemelerle kullanıcılara sunulacağı belirtildi. WhatsApp’ın, güncellemeye ilişkin detayları önümüzdeki süreçte paylaşacağı aktarıldı.