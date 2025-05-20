WhatsApp'ın Yeni Özelliği Testte: Kanallar Artık Çok Daha Düzenli Olacak!

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WhatsApp'ın nispeten yeni özelliklerinden Kanallar kısmına yeni bir özellik geliyor. Bu özellik ile birlikte güncellemeler artık yıldızlanabilecek.

WhatsApp, Android beta sürümü 2.25.17.7 ile birlikte kanal güncellemelerini “yıldızlı” hâle getirme özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kanallar içinde önem verdikleri güncellemeleri kolayca işaretleyip daha sonra özel bir bölümden bu içeriklere hızlıca erişebiliyor.

Kanal güncellemelerindeki gönderileri yıldızlamak için yapılması gereken tek şey, güncellemeyi seçtikten sonra karşılaşacağınız, uygulamaya yeni eklenen yıldız ikonuna dokunmak. Bu işlemin ardından güncelleme o kanalın bilgi ekranındaki “yıldızlı içerikler” listesine kaydediliyor.

Kanallardaki güncellemeler yıldızlanabilecek

Ayrıca tüm kanallardaki yıldızlı içerikleri tek bir ekranda gösteren yeni bir arayüz tasarımı da test ediliyor. Bu genel listeye de Güncellemeler sekmesinde yer alan menüden ulaşılabilecek. Yeni güncellemeyle birlikte artık uzun kanal geçmişinde kaybolmadan içeriklere anında erişmek mümkün hâle geliyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise sistemin akıllıca tasarlanmış olması. Kullanıcı bir kanalı takip etmeyi bıraktığında o kanala ait yıldızlı güncellemeler de otomatik olarak siliniyor. Böylece kullanıcıların favori listeleri güncel ilgi alanlarını yansıtmaya devam ediyor.

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Peki siz WhatsApp'a son dönemde gelen içerikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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