WhatsApp'ın "2.20.66" kodlu yeni Android beta sürümü, çok önemli bir güvenlik özelliğiyle birlikte geldi. Şu an geliştirilmekte olan bu özellik, Google Drive'a yapılan sohbet yedeklemelerinin parolalar ile korunmasını sağlıyor.

Facebook'un birkaç yıl önce satın aldığı WhatsApp, bugün dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması. Bir akıllı telefon sahibi olan hemen herkes bu uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Elbette bir uygulamanın bu denli popüler olarak kullanılması, uygulamanın sürekli olarak güncel kalmasını ve güvenlik açısından da gerekli tedbirlerin alınmış olmasını gerektiriyor.

WhatsApp'ın geliştirici ekibi, uygulamayı güncel tutabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Geliştiriciler, neredeyse gün aşırı beta sürüm güncellemeleri yapıyorlar ve bu güncellemelerle WhatsApp'ta sunulacak yeni özellikleri test ediyorlar. Üstelik WhatsApp'a gelecek yeni özellikler, kullanıcılar tarafından da merak ediliyor ve kullanıcılar, WhatsApp'la ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

WhatsApp geliştiricileri şimdiyse, mobil uygulamanın Android beta sürümünü güncellediler. Bu güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın Android beta sürümü "2.20.66"ya yükseldi. Bu sürüm yükseltmesi, ilerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak olan yeni bir özelliği de ortaya koydu. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp mesajlarının yedeklerindeki güvenliği bir hayli artıracakmış gibi görünüyor.

Android kullanıcıları, WhatsApp mesajlarını Google Drive'a yedekliyorlar. Böylelikle kullanıcılar, WhatsApp'ı başka bir telefona kurduklarında tüm sohbetlerine yeniden ulaşabiliyorlar. Bu yedekler, bugüne kadar herhangi bir ek güvenlik önlemiyle korunmuyordu. Ancak WhatsApp'ın yeni sürümü, bu durumu değiştiriyor ve Google Drive yedeklemesine parola koyulmasını sağlıyor.

WhatsApp geliştiricilerinin ilerleyen dönemlerde Android platformundaki kullanıcılara sunacağı bu yeni özellik, uygulamaya eklenecek yeni bir seçenek ile aktifleştirilebilecek. Kullanıcılar, söz konusu "Password protect backups" seçeneğini etkinleştirdikten sonra da bir parola belirleyecekler. WhatsApp yedeklemeleri, sonraki yüklemelerde önce bu parola ile doğrulanacak ardından da indirme işlemi yapılacak. Parolalarını unutan kullanıcılar, mesaj yedeklerine bir daha erişemeyecekler.

WhatsApp'ın yeni güvenlik önlemi, şu an için geliştirilme aşamasında. Yani bu özelliğin kullanıma ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Ayrıca bu özelliğin sadece Android platformuna özel olacağını da belirtmek gerekiyor çünkü iPhone sahipleri, WhatsApp yedeklerini Google Drive'a yapamıyorlar.