WhatsApp durumlarına Instagram hikâyelerindekine benzer müzik ekleme özelliği gelecek.

WhatsApp, artık bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası hâline gelmişti. Şimdi ise şirketin durumlar tarafında kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek bir yenilk tanıtacağı ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün dün yayımlanan betasında ortaya çıkan bilgilere göre platform, yakında durumlara müzik eklemenize olanak tanıyacak.

WhatsApp durumlarında müzikler böyle gözükecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebildiğiniz üzere kullanıcılar, yakında durum güncellemelerine tıpkı Instagram hikâyelerinde olduğu gibi müzik ekleme imkânına sahip olacaklar. Zaten bu özellikte de Instagram’da kullanılan müzik kütüphanesi yer alacak.

Şarkı seçildikten sonra hangi bölümünü kullanmak istediğinizi belirleyebileceksiniz. Fotoğraflı durumlarda şarkının maksimum kullanılabilecek süresi 15 saniye olacak. Videolarda ise videonun uzunluğuna göre değişebilecek. Durumu görüntüleyenler, şarkının ismini görebilecekler. Ayrıca o şarkıyı söyleyen sanatçının Instagram hesabına erişme imkânı da yakalayacaklar.

WhatsApp durumlarına müzik eklemeyi sağlayan özellik, şimdilik beta kullanıcılarında test ediliyor. Ne zaman herkese geleceği belli değil ancak çok yakında olduğunu tahmin edebiliriz.