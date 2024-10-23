WhatsApp'ın "2.24.22.11" kodlu Android beta sürümünde, geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, kullanıcıların durumlarına müzik eklemelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.24.22.11" kodlu Android beta sürümünde, geliştirme aşamasında olduğu tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların durumlarında müzikler paylaşmasına imkân tanıyacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcılar, durum eklerken seçtikleri fotoğraf veya videolar üzerine müzik ekleyecekler. Bu özellik, fotoğraf veya video seçildikten sonraki düzenleme sayfasında kendini gösterecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, oldukça kullanışlı olacak. Zira bu özellik sayesinde kullanıcılar, duygu durumlarını daha farklı bir şekilde yansıtma fırsatı yakalamış olacaklar. Bu arada; seçilen bir müziğin durum sayfasında gösterileceği bilgisini de paylaşalım. Yani bu ekran, tıpkı Instagram'daki gibi fotoğraf veya videoya eklenen müzikle ilgili bilgi verecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.