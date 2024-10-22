WhatsApp, kullanıcıların kişilerini uygulama içinde saklayabilmesi için yeni bir özellik ekliyor. Telefon değişikliklerinde kaybolma riski azaltılıyor.

WhatsApp, kişileri kaydetme şekline yönelik önemli bir değişiklik yapıyor. Uygulama kullanıcıların kişilerini akıllı telefon rehberinden bağımsız olarak saklamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyor. WhatsApp bu yeniliği ile birlikte telefon değişikliği sırasında kişilerin kaybolma riskini azaltmayı hedefliyor.

Yeni özellik sayesinde WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinde kişileri yönetmelerine imkan tanıyacak bir kişi yöneticisi sunuyor. Sistem telefonunu kaybeden veya yedekleme yapmayı unutan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Kişiler şimdi uygulama içinde saklanabilecek

İlk aşamada WhatsApp Web ve Windows uygulamalarında kişileri kaydetmek mümkün olacak. Meta, zamanla bu özelliğin diğer bağlı cihazlarda da kullanılabileceğini belirtiyor. WhatsApp, kaydedilen kişilerin güvenliğini sağlamak için Kimlik Kanıtı Bağlı Depolama (IPLS) adını verdiği yeni bir teknoloji kullanacak.

Kullanıcıların isim ve numaralarını şifreli bir biçimde saklayarak yalnızca kullanıcının erişimine açık hale getirecek. WhatsApp'ın basın temsilcisi Jessica Maskell, bu yeni özelliğin ardından kullanıcıların telefon numarası gerektirmeden hesap oluşturabileceği bir sistemin de geleceğini duyurdu.

Uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları arasında, Signal gibi diğer platformlar da benzer telefon numarası gerektirmeyen seçenekler sunarak bu alanda adım atmış durumda.