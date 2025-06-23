WhatsApp, kullanıcıların çok seveceği bir özellik test etmeye başladı. Yakında kullanıcılar, yapay zekâ ile sohbetlerin arka planında kullanabileceği duvar kâğıtları oluşturabilecek.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için her hafta yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Yapay zekâ destekli özellikler de bunlardan biriydi. Şimdi ise platform, duvar kâğıtları (arka planlar) konusunda gelecek bir yeniliği test etmeye başladı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen özellik, yapay zekâyı kullanarak arka plan oluşturmanızı sağlıyor. Böylece sohbetler çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyimi kullanıcıyla buluşturabiliyor.

Metin komutlarıyla istediğiniz tarz duvar kâğıdı oluşturabileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda özelliğin nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. Özellik, sohbet temaları bölümüne eklenecek ve Meta AI yapay zekâ aracı yoluyla çalışacak. Yapay zekâyla oluşturulan duvar kâğıtlarınızı tüm sohbetlerde ve kanallarda kullanabileceksiniz.

Yeni duvar kâğıdı özelliğinde 2 seçenek olacak. İlkinde direkt olarak hazır yapay zekâ tarafından oluşturulan duvar kâğıtları önerilecek. Diğerinde ise sıfırdan metin komutları yoluyla duvar kâğıdı oluşturabileceksiniz. Daha iyi yanı ise oluşturulan duvar kâğıtları üzerinde oynama yapabilmeniz. Düzenlemeler ile tam olarak istediğiniz görseli ortaya çıkarabilirsiniz.

Yapay zekâyla arka plan oluşturma özelliği şimdilik test aşamasında. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Maalesef Meta AI yapay zekâ özellikleri henüz Türkiye’de kullanılamıyor. Bu yüzden bu özelliğin de direkt ülkemize gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Ne zaman Türkiye’de sunulacaklarına dair hâlâ bir bilgi yok.