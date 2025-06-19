WhatsApp, grup aramalarında kullanıcılar için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni beta sürümünde WhatsApp grup görüşmelerine el kaldırarak konuşma isteğini iletme özelliği sınırlı kullanıcılarla test etmeye başladı. Artık sanal olarak el kaldırıp söz istenebilecek.

WhatsApp, Android kullanıcılarına yönelik yeni beta güncellemesiyle dikkat çeken bir özellikle karşımıza çıktı. 2.25.19.7 sürümüyle birlikte, grup aramalarında kullanıcıların sanal olarak el kaldırıp söz isteyebileceği yeni bir özellik test edilmeye başlandı.

Yeni özellikle birlikte, sesli ya da görüntülü aramalarda ekrana bir el emojisi yansıyor. Katılımcılar bu simgeyi kullanarak konuşmak istediklerini diğerlerine kolayca bildirebiliyor. Özellikle kalabalık grup görüşmelerinde söz hakkı sırasını korumak adına işe yarayan bu özellik, şimdilik yalnızca bazı beta kullanıcılarıyla test ediliyor.

Artık "söz isteme" özelliği olacak

Daha önceki bir beta sürümde gelen mikrofonu sessize alma, görüntülü aramalarda kamerayı kapatabilme ve emoji ile anlık tepki verme gibi işlevler sonrasında, WhatsApp bu yeni özellikle birlikte görüşme deneyimini daha da düzenli hale getirmeyi hedefliyor. El kaldırma seçeneği, özellikle online toplantılar ve uzaktan eğitim gibi yapılı iletişim ortamlarında dikkat çekmeden söz istemek isteyenler için uygun bir alternatif sunuyor.

Söz isteme özelliği, Android için WhatsApp beta uygulamasının en güncel sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Özelliğin önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.