WhatsApp'ın geçtiğimiz ay Android platformuna sunduğu bir özellik, şimdi de iOS'a geldi. WhatsApp'ın iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, grup mesajlarının otomatik olarak silinmesine yardımcı oluyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemlerde büyük bir değişimin içerisinde. Geliştiriciler, neredeyse her gün yeni bir beta sürüm güncellemesi sunuyorlar ve bu güncellemelerle uygulamayı daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyorlar.

Yaklaşık bir ay önce sizlerle, WhatsApp'in Android platformu için geliştirilen beta sürümüne kazandırılan bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, kullanıcıların çok da ilgilenmedikleri gruplarından gelen mesajlardan, kolaylıkla kurtulabilmesine yardımcı oluyordu. Çünkü bu özellik, grup mesajlarını otomatik olarak siliyordu. Şimdi bu dikkat çekici özellik, iOS platformuna geliyor.

WhatsApp, aktif olmadığınız gruplardan gelen mesajlardan kurtulmanızı sağlayacak

WhatsApp'ın yeni özelliklerini daha beta aşamadayken duyuran WABetaInfo tarafından açıklanan grup mesajlarını otomatik olarak silme özelliği, WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde ortaya çıkmış durumda. Ancak bu etkili özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı konusu şu an için belirsizliğini koruyor. Yani iPhone kullanıcıları, bu özelliği kullanmak için bir süre daha beklemek durumunda kalabilirler.

Grup mesajlarını otomatik olarak silebilen bu özellik, doğrudan grup ayarları içerisinde yönetiliyor. Kullanıcılar, bu özelliği aktif ettiklerinde tüm gruplara ait mesajları silmiyorlar. Üstelik geliştirici ekip, bu özelliğin daha da işlevsel bir yapıya sahip olması için farklı zaman seçenekleri sunuyor. Yani kullanıcılar, gruplardaki mesajları birkaç farklı zaman dilimi içerisinde silmeyi tercih edebilecekler.