WhatsApp, kullanıcıların aramalarda IP adreslerini gizleyebileceklerini duyurdu. IP adresi, konum gibi hassas bilgilere ulaşılabilmesine neden oluyordu.

Mesajlaşma deyince herkesin aklına ilk gelen uygulama olan WhatsApp, kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşaması için hamlelerini sürdürüyor. Bu yıl içinde tanımadığınız uygulamaları sessize alma ve sohbet kilitleme gibi özelliklerin geldiğini görmüştük. Ayrıca uygulama, hâlihazırda mesajlarında uçtan uca şifreleme özelliği de kullanıyordu.

Bugün ise WhatsApp’a yepyeni bir güvenlik özelliği geldiği duyuruldu. Yeni özellik, kullanıcıların aramalarda konumunu gizlemesine olanak tanıyacak.

İsterseniz IP adresinizi gizleyebileceksiniz

WhatsApp, aramalardaki güvenliği artırma amacıyla kullanıcıların artık IP adresini gizleyebileceğini duyurdu. Özelliğin işe yarayacağını söyleyebiliriz. Çünkü aramalarda IP adresine erişim sağlanabiliyordu. Bu da kullanıcının internet sağlayıcısı ve konumu gibi hassas bilgilerine erişilmesine neden olabiliyordu.

Yapılan açıklamalarda da daha iyi aramalar ve veri aktarımı için kullanıcıların birbirlerinin IP adresini bilmesi gerektiği, bunun da gizlilik konusunda problemler yaratabildiği ifade edild. Platform, bu yüzden de artık isteğe bağlı olarak IP adresinin korunabileceğini açıkladı. Ayrıca özelliği kullanmanın, WhatsApp’taki arama kalitesini düşürebileceğini de ekledi.

Son olarak WhatsApp, IP adresi korunduğunda bile aramaların uçtan uca şifrelenmeye devam edeceğinin altını çizdi.

WhatsApp aramalarında IP adresi nasıl gizlenir