WhatsApp patronu Will Cathcart, uygulamadaki durumlar ve kanallar kısmına gelecekte bir ihtimal reklamların gelebileceğini söyledi. Sohbetler bölümünde ise böyle bir şey yaşanmayacağının garantisini verdi.

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve dünyanın en büyük mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, yıllardır “Reklam gelecek mi?” sorularıyla gündeme geliyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda Financial Times’ın bir raporu, uygulamaya reklamların geleceğini iddia etmişti. Ancak bu söylenti, eylül ayında direkt olarak WhatsApp patronu Will Cathcart tarafından yalanlanmıştı.

Bu iddiaların üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Cathcart’tan yeni açıklamalar geldi. Ünlü iş insanı, Brezilya medyasına verdiği bir röportajda, uygulamanın ana hatlarında (mesajlar gibi) bir reklam gösterme planlarının olmadığını, ancak diğer bölümlerine gelebileceğini ifade etti.

Durumlar ve kanallarda reklam görebiliriz

WhatsApp patronunun açıklaması, WhatsApp’ın sohbetler gibi ana bölümlerinde reklamların olmayacağını bir kez daha doğruluyor. Ancak Cathcart, reklamların hikâyelere benzeyen bir özellik olan durumlara ve yakın zamanda kullanıma sunulan kanallara eklenebileceğini ifade ediyor.

Catchart’ın açıklamasında “Cevabı detaylandırmamın sebebi, başka yerlerde (kanallar ve durumlar) reklamların olabileceğidir. Örneğin, kanallar abone olmak için kullanıcılardan ücret almak veya kanallarının tanıtımını yapmak isteyebilirler.” ifadelerini kullanırken devamında ise “Hayır, gelen kutunuza reklam koymayacağız” diyerek sohbetlerde reklamları görmeyeceğimizin garantisini verdi.

WhatsApp aslında ilk kez durumlara reklam getirme fikriyle karşımıza çıkmıyor. Platform, birkaç yıl önce de böyle bir hamle yapabileceğini söylemişti ancak bu hiçbir zaman hayata geçmemişti. Zaten Cathcart da bunu bir “ihtimal” olarak söylüyor.

Kısacası durumlara ve kanallara reklamların gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Asla gerçeğe dönüşmeme olasılığı var. WhatsApp da yaptığı açıklamada böyle bir denemesinin şu an olmadığını söylüyor. Platformun nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.