WhatsApp, işletmeler için yeni bir özellik sunuyor. QR kodla yapay zekâ entegrasyonu ve 7/24 müşteri desteği sağlayacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu. Yıl boyunca birçok yeniliğe imza atan uygulama, şimdi de işletmelere yönelik yapay zekâ destekli araçları kullanıma sunuyor olacağını açıkladı.

WhatsApp, son güncellemesi ile birlikte işletmeler artık yapay zekâ tabanlı mesajlaşma özelliklerinden faydalanabilecek. iOS beta sürümünde yer alan bu yenilik, Android kullanıcıları için zaten mevcut.

Mesai saatleri dışında kesintisiz müşteri desteği

WhatsApp, işletmelerin uygulamalarını yapay zekâ platformlarına entegre etmesini sağlayan bir QR kod bağlantısı sunuyor olacak. İşletmeler, QR kodu tarayarak uygulamalarını yapay zekâ platformlarına bağlayabilecekler. İlgili bağlantı sayesinde yapay zekâ müşterilerden gelen mesajlara yanıt verebilecek. Böylelikle ürün bilgileri sağlayabilecek, önerilerde bulunabilecek ve fiyatlar ile stok durumları gibi önemli bilgileri paylaşabilecek.

Yeni gelen bu özellik özellikle mesai saatleri dışında önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Yapay zekâ desteği ile birlikte işletmeler artık müşterileriyle her zaman etkileşimde kalabilecek ve hızlı yanıtlar sunarak müşteri memnuniyetini artırabilecek. WhatsApp Business için sunulan bu yeni yapay zekâ özelliğinin hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtları sayesinde işletmeler 7/24 müşteri desteği sağlayarak etkileşimlerini daha verimli hale getirebilecek.