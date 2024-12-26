WhatsApp'ın yayımlanan en yeni iOS sürümü, tonla yeniliğe ev sahipliği yapıyor. WhatsApp'ın yerleşik kamera uygulamasında ortaya çıkan özellikler, çok daha iyi bir deneyim sunacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone sahiplerini memnun edecek bir özelliklere kavuştu. Uygulamanın "24.25.93" kodlu iOS sürümünde ortaya çıkan özellikler, WhatsApp'ın kamera uygulamasını oldukça eğlenceli bir hâle getirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın en yeni iOS sürümünde ortaya çıkan özellikler, WhatsApp kamerasına bir dizi yenilik kazandıracak. Bu bağlamda; kullanıcılar, WhatsApp kamerasında yepyeni AR efektler, arka planlar ve filtreler kullanabilecekler.

Instagram'ı aratmayacak

WhatsApp'ın iOS için yayımladığı güncellemesi, uygulamanın kamerası oldukça kullanışlı bir hâle getirecek. Çünkü WhatsApp'ın kamerasını açıp "asa" butonuna dokunduğunuzda tonla filtre ve arka plan arasında seçim yapabileceksiniz. Sadece bunlar da değil. WhatsApp'ın yeni sürümü "Düşük ışık modu" ile "Rötuş modu"na ev sahipliği yapıyor. Rötuş modu, yüzünüzün daha pürüzsüz görünmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, App Store'a gitmek ve uygulamayı güncellemek. Güncelleme tamamlandığında yepyeni özelliklere erişim imkânı yakalamış olacaksınız.