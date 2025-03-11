WhatsApp'taki Görüntülü Aramaların Kanayan Yarası Özellik Nihayet Değişiyor

WhatsApp'taki görüntülü aramalarda birçok kullanıcının rahatsız olduğu bir özellik artık kapatılabilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü aramalarda kullanıcıları daha rahat hissettirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte görüntülü aramaları otomatik olarak kameranız açık şekilde kabul etmek zorunda kalmayacaksınız.

Aramayı kabul etmeden kameranızı kapatabileceksiniz

WhatsApp'ın mevcut sürümünde bir görüntülü arama aldığınızda ön kameranız anında açılıyor ve kamerayı kapatmadan aramayı kabul etme seçeneğiniz bulunmuyor. Bu da kimi zaman beklenmedik ve rahatsız edici durumlara yol açabiliyor ancak WhatsApp’ın yeni test ettiği özellikle bu zorunluluk ortadan kalkıyor.

Android için en son beta sürümünde (2.25.7.3) fark edilen yeni seçenek, kullanıcıların görüntülü aramayı yanıtlarken “Videonuzu kapatın” seçeneğini kullanmalarına olanak tanıyor. Böylece arama yalnızca sesli olarak kabul edilebilecek. Üstelik görüşme sırasında fikrinizi değiştirirseniz kameranızı tekrar açma seçeneğiniz de olacak.

WhatsApp’ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı şimdilik belirsiz ancak beta sürümdeki testler sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa önümüzdeki haftalarda bu güncellemeyi kararlı sürümde görebiliriz.