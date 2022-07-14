WhatsApp'ın durum güncellemelerine yeni bir özellik eklemeyi planladığı ortaya çıktı. Buna göre platform, sesli notların durum olarak paylaşılmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, platformun artık mesajlara her emojiyle tepki vermenizi sağlayacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra yeni gizlilik özellikleri de daha önceki haftalarda yayınlanmıştı.

Bilindiği üzere dev platform, ‘durum’ ismi altında bir özelliği de bünyesinde barındırıyordu. Bu özelliğin Instagram’da gördüğümüz ‘hikayelerin’ WhatsApp versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Şimdi gelen haberler de platformdaki durum güncellemelerine yepyeni bir özelliğin eklenmesinin planlandığını ortaya koydu.

Sesli durum artmak mümkün olacak

WhatsApp’taki ‘durum’ özelliği, yalnızca fotoğraf, video veya metin paylaşımı yapmanıza olanak tanıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bir rapor ise, platformun durum güncellemelerinde sesli not paylaşılmasına olanak tanımayı planladığını ortaya koyuyor.

Açıklamalara göre ‘Sesli Durum’ olarak adlandırabileceğimiz yeni özellik, kullanıcıların tıpkı sohbetlerdeki gibi ses kaydetmesine olanak tanıyacak ve bu kayıtların ‘Durum’ olarak paylaşılmasını sağlayacak. WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsü, sesli notların durum sekmesinde sağ altta bulunan bir mikrofon simgesi ile kaydedilip paylaşılabileceğini gösteriyor.

Durum güncellemelerine eklenmesi planlanan yeni özelliğin geliştirilme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Sesli durumların ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsiz.