İlk olarak mobil uygulamaya gelen tersine görsel arama özelliği artık WhatsApp Web üzerinden de kullanılabilecek.

WhatsApp'tan yalan haber ve yanıltıcı içeriklere karşı yeni bir adım geliyor. Popüler mesajlaşma platformu, kullanıcıların görsellerin doğruluğunu doğrudan uygulama üzerinden kontrol etmelerini sağlayacak tersine görsel arama özelliğini artık WhatsApp Web'e getiriyor.

Yeni özellikle birlikte WhatsApp’tan çıkmadan bir görselin değiştirilip değiştirilmediğini öğrenebileceksiniz. Örneğin size gönderilen bir görselin gerçekten iddia edilen olaya ait olup olmadığını saniyeler içinde kontrol etmek mümkün olacak.

Yeni tersine görsel arama özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp kullanıcıları artık WhatsApp Web üzerinden bir görsel aldıklarında bunu doğrudan Google Görsel Arama’ya yükleyebilecek. Google, bu görselin internet ortamında nerelerde bulunduğunu analiz ederek sonuçları gösterecek.

Bu işlemler sırasında sürecin tamamen Google tarafından yürütüleceği ve WhatsApp’ın görsele erişim sağlamayacağı belirtiliyor. Kullanıcılar, işlem öncesinde bu durumu açıklayan bir uyarı mesajı alacak.

Bu yeni özelliğin WhatsApp Web'e gelmesiyle birlikte özellikle iş sektöründe WhatsApp'ı doğrudan Web üzerinden kullananlar için eski görsellerin güncel olaylarla ilişkilendirilmesi gibi yaygın yalan haber denemeleri başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu ve benzeri olaylara ülkemizde yaşanan deprem gibi büyük afetlerde sıklıkla karşılaşmıştık.