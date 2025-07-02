WhatsApp'a işletmelere yönelik çok yararlı bir özellik geliyor. Bu özellik yapay zekâ ile verilen otomatik mesajlara yepyeni bir filtreleme işlevi getirecek.

Sürekli yeni özellikleriyle karşımıza çıkan WhatsApp, yapay zekâ konusunda da en öne çıkan platformlardan biriydi. Bu özellikler ülkemizde kullanılamasa da yurt dışında yaygın olarak bir süredir kullanılabiliyordu. Şimdi ise şirket, yapay zekâ konusunda kullanıcılar için yararlı olabilecek yepyeni bir özellik test etmeye başladı.

Daha çok işletme hesaplarına yönelik olan yeni özellik, WhatsApp’ın Android sürümünün son betasında WABetaInfo tarafından fark edildi. İşlevi ise oldukça basit. Kullanıcılar, gelecek yeni bir seçenekle yapay zekâyla oluşturulan mesajları filtreleme imkânı tanıyor.

Özellik tam olarak ne işe yarayacak?

İşletme hesapları, özellikle müşteri desteği gibi konularda otomatik yanıtlar için yapay zekâyı kullanabiliyorlar. Ancak bu yanıtların bazen yeterli olmadığı, manuel yanıtlara ihtiyaç olduğu durumlar da sık sık yaşanıyor. İşte yeni filtreleme özelliği burada devreye giriyor. Özellik, tüm sohbetleri kolay erişilebilir tek bir yerde topluyor, bu şekilde de işletme ihtiyaç olan şeyi hızlıca anlayabiliyor. Böylece müşterilere yanıtlar, yapay zekâ yeterli olmasa bile çok daha doğru ve hızlı şekilde verilebiliyor.

Yeni filtrenin yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş hizmetler arasında bir köprü olduğunu söyleyebiliriz. Yani kullanılması için kesinlikle yapay zekâ ile oluşturulmuş otomatik mesaj sistemi şartı var. Yukarıdaki ekran görüntülerinden nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.