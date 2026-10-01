WhatsApp'a Çocukları Korumaya Yönelik Yepyeni Ebeveyn Kontrolleri Geldi

WhatsApp, çocukların çok daha güvenli bir deneyim yaşaması için uygulamaya yepyeni ebeveyn kontrolleri getirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha güvenli ve iyi bir deneyim yaşatmak için sürekli güncellemeler yapıyordu. Şimdi ise şirket, paylaştığı blog gönderisiyle uygulamaya yepyeni ebeveyn denetimi özellikleri geldiğini açıkladı.

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Bu özellikler, çocukların WhatsApp’ta çok daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlarken ebeveynlerin daha fazla kontrolde olmasını sağlamayı amaçlıyor. Peki bu kontroller neler olacak? İşte detaylar.

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WhatsApp’a gelen yeni ebeveyn kontrolleri

Teknoloji dünyasında gençlerin dijital platformlardaki güvenliğini sağlamak, ebeveynler için her geçen gün daha kritik bir hâl alıyor. İşte WhatsApp da yeni özellikleriyle bu konuya katkı sağlamak istiyor. Ebeveynlerin çocuklarını sürekli gözetlemek yerine onlara rehberlik etme talebi doğrultusunda geliştirilen bu yeni yapı, esnek ve isteğe bağlı araçlardan oluşuyor.

Yeni güncellemeyle birlikte ebeveynler, çocuklarının profil fotoğrafını kimlerin görebileceği veya onları gruplara kimlerin ekleyebileceği gibi temel gizlilik tercihlerini belirleyebilecek. Bir genç bu gizlilik esnekliklerini değiştirmek veya ayarları gevşetmek istediğinde, ebeveynin belirlediği özel bir PIN kodu aracılığıyla onay almak zorunda kalacak. Bu da gençlerin bilinçsizce gizlilik seviyelerini düşürmelerinin önüne geçecek bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Ayrıca gençlerin iletişim ağını takip edebilmek adına ebeveynlere yönelik anlık bildirim sistemleri de devreye alınıyor. Çocuk bir gruba katıldığında, gruptan ayrıldığında ya da üyesi olduğu bir grubun üye sayısı belirgin şekilde arttığında ebeveynlere otomatik bilgilendirme gönderilecek. Ayrıca aileler; çocuklarının Kanalları nasıl kullanabileceğini, Durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini ve çocuklarının kimlerin Durumunu takip edebileceğini doğrudan seçebilecek.

Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte platform içerisindeki AI etkileşimi de bu denetimlerin bir parçası haline geldi. Ebeveynler artık çocukları için doğru Meta AI deneyimini tanımlayabilecek. Bu kapsamda varsayılan olan "13+" ayarı ile daha katı sınırları bulunan "Sınırlı İçerik" seçeneği arasında seçim yapılabilecek.

Atılan bu adımlara rağmen en çok merak edilen konulardan biri kişisel sohbetlerin gizliliğiydi. WhatsApp, ebeveyn kontrolleri etkinleştirilmiş olsa dahi gençlerin kişisel mesajlarının ve aramalarının tamamen gizli kalacağını ve uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edeceğini vurguladı. WhatsApp dahil olmak üzere sohbet dışındaki hiçbir üçüncü tarafın bu mesajları okuyamayacağı veya aramaları dinleyemeyeceği açıkça ifade edildi.