Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Çocukları Korumaya Yönelik Yepyeni Ebeveyn Kontrolleri Geldi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

WhatsApp, çocukların çok daha güvenli bir deneyim yaşaması için uygulamaya yepyeni ebeveyn kontrolleri getirdiğini açıkladı.

WhatsApp'a Çocukları Korumaya Yönelik Yepyeni Ebeveyn Kontrolleri Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha güvenli ve iyi bir deneyim yaşatmak için sürekli güncellemeler yapıyordu. Şimdi ise şirket, paylaştığı blog gönderisiyle uygulamaya yepyeni ebeveyn denetimi özellikleri geldiğini açıkladı.

Bu özellikler, çocukların WhatsApp’ta çok daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlarken ebeveynlerin daha fazla kontrolde olmasını sağlamayı amaçlıyor. Peki bu kontroller neler olacak? İşte detaylar.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

WhatsApp'a Çocukları Korumaya Yönelik Yepyeni Ebeveyn Kontrolleri Geldi
what

WhatsApp’a gelen yeni ebeveyn kontrolleri

what

Teknoloji dünyasında gençlerin dijital platformlardaki güvenliğini sağlamak, ebeveynler için her geçen gün daha kritik bir hâl alıyor. İşte WhatsApp da yeni özellikleriyle bu konuya katkı sağlamak istiyor. Ebeveynlerin çocuklarını sürekli gözetlemek yerine onlara rehberlik etme talebi doğrultusunda geliştirilen bu yeni yapı, esnek ve isteğe bağlı araçlardan oluşuyor.

Yeni güncellemeyle birlikte ebeveynler, çocuklarının profil fotoğrafını kimlerin görebileceği veya onları gruplara kimlerin ekleyebileceği gibi temel gizlilik tercihlerini belirleyebilecek. Bir genç bu gizlilik esnekliklerini değiştirmek veya ayarları gevşetmek istediğinde, ebeveynin belirlediği özel bir PIN kodu aracılığıyla onay almak zorunda kalacak. Bu da gençlerin bilinçsizce gizlilik seviyelerini düşürmelerinin önüne geçecek bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Ayrıca gençlerin iletişim ağını takip edebilmek adına ebeveynlere yönelik anlık bildirim sistemleri de devreye alınıyor. Çocuk bir gruba katıldığında, gruptan ayrıldığında ya da üyesi olduğu bir grubun üye sayısı belirgin şekilde arttığında ebeveynlere otomatik bilgilendirme gönderilecek. Ayrıca aileler; çocuklarının Kanalları nasıl kullanabileceğini, Durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini ve çocuklarının kimlerin Durumunu takip edebileceğini doğrudan seçebilecek.

Yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte platform içerisindeki AI etkileşimi de bu denetimlerin bir parçası haline geldi. Ebeveynler artık çocukları için doğru Meta AI deneyimini tanımlayabilecek. Bu kapsamda varsayılan olan "13+" ayarı ile daha katı sınırları bulunan "Sınırlı İçerik" seçeneği arasında seçim yapılabilecek.

Atılan bu adımlara rağmen en çok merak edilen konulardan biri kişisel sohbetlerin gizliliğiydi. WhatsApp, ebeveyn kontrolleri etkinleştirilmiş olsa dahi gençlerin kişisel mesajlarının ve aramalarının tamamen gizli kalacağını ve uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edeceğini vurguladı. WhatsApp dahil olmak üzere sohbet dışındaki hiçbir üçüncü tarafın bu mesajları okuyamayacağı veya aramaları dinleyemeyeceği açıkça ifade edildi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin One UI 9 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı

Apple TV, Resmen Ülkemizde Kullanıma Sunuldu: İşte İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler

Apple TV, Resmen Ülkemizde Kullanıma Sunuldu: İşte İzleyebileceğiniz En İyi Dizi ve Filmler

WhatsApp'ta Yeni Dönem: Şirket Hesapları Mesaj Başına Ücret Ödeyecek!

WhatsApp'ta Yeni Dönem: Şirket Hesapları Mesaj Başına Ücret Ödeyecek!

Desteği Yıllar Önce Bitti Ama Hâlâ Unutulmadı: Windows 7 Neden Bu Kadar Özleniyor?

Desteği Yıllar Önce Bitti Ama Hâlâ Unutulmadı: Windows 7 Neden Bu Kadar Özleniyor?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com