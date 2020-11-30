Hukuk fakültesi mezunu bir yüksek lisans öğrencisi, Wikipedia nedeniyle BTK'ye dava açtı. Üç yıllık erişim engelinin vatandaşı manevi açıdan zarara uğrattığını belirten Bilge Doğru'nun dilekçesi, bölge idare mahkemesi tarafından kabul edildi. Doğru'nun açtığı davanın, internetin özgürlüğü için çok önemli olduğu söyleniyor.

Bilge Doğru isimli bir vatandaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) dava açtı. Wikipedia'ya uygulanan 3 yıllık idari tedbir kararının, bilgi ve fikirlere ulaşma hakkının sınırlandırıldığını ileri süren vatandaş, bu durum nedeniyle BTK'den tazminat talep etti. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi alan Bilge Doğru'nun dava dilekçesi, bölge idare mahkemesi tarafından kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalar, yüksek lisans öğrencisinin avukatı Acun Papakçı'dan geldi. Papakçı, bölge idare mahkemesinin kararının çok doğru olduğunu ifade ederek, davanın internetin özgürce kullanılabilmesi için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Papakçı'ya göre BTK'nin bir siteye erişim engeli getirmesi, milyonlarca insanı etkileyen bir şey ve kurum, erişim engeli getirmeden önce bunu göz önünde bulundurmak zorunda.

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin reddettiği dilekçe, bölge idare mahkemesi tarafından kabul edildi

Edinilen bilgilere göre Bilge Doğru, dilekçeyi önce Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne götürdü. Ancak mahkeme, dilekçede menfaat bağının bulunmadığı gerekçesiyle dilekçeyi reddetti. Bu kez bölge idare mahkemesi tarafından incelenen dilekçe, bilgiye ulaşma hakkının ihlal edilmesi durumunda zarar doğabileceğine karar verdi. Bu durumda da muhatap BTK'ydi ve haliyle de dilekçe kabul edildi.

Acun Papakçı tarafından yapılan açıklamalarda, Ankara Bölge Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi ile uyumlu karar verdiğini söyledi. Milyonlarca kişinin üç yıl boyunca mağdur edildiğini söyleyen Papakçı, bu durumun manevi açıdan zarara neden olduğunu belirtti. Açılan davanın nasıl seyredeceği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.