Windows 10'un Windows Central uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan güncelleme ile beraber Windows Central’deki giriş yapma sorunları ortadan kaldırıldı.

Windows 10 kullanıcıları, bir süredir Windows Central uygulamasındaki giriş sorunlarından şikayet ediyorlardı. Windows Central’in Windows 10 uygulamasına, giriş sorunları başta olmak üzere bilinen tüm sorunların giderilmesi için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, sorunların giderilmesinin yanında bazı iyileştirmeler de sunuyor.

Yayınlanan güncellemede göze çarpan ilk gelişme, uygulamaya girişte yaşanan sorunların ortadan kaldırılması. Artık Windows 10 kullanıcıları, Windows Central’de rahatlıkla oturum açabilecekler ve uygulamada bulunan makalelere yorum yapabilecekler.

Giriş sorunun çözülmesinin yanında uygulamanın logoları ve ikonları da güncelleme ile beraber değiştirildi. Güncelleme ile beraber uygulamada bulunan haber kategorileri güncellendi ve makalelerin yazı tipleri de değişti. Windows Central’in 1.3.9 sürümü ile beraber uygulamanın podcastler bölümünde yer alan bir sorun da giderilmiş oldu.

Windows 10’da Windows Central sitesinde bulunan içeriklerin takip edilebileceği uygulama olan Windows Central, Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor. Ayrıca Windows Central uygulamasının son sürümüne güncellemek isteyen Windows 10 kullanıcıları da Microsoft Store’u kullanabilirler.