Windows 10X, Tek ve Büyük Ekranlı Cihazları da Destekleyecek

Microsoft'un Windows 10X emülatöründe yer alan bir gizli destek, bu işletim sisteminin sadece katlanabilir cihazları hedeflemediğini gösteriyor. Bu gizli destek, Windows 10X'in çift ekranlı ürünlere ek olarak tek ekranlı ürünlerde de kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir yeni bir işletim sistemi olarak anılan Windows 10X üzerinden haberlerimize konu oluyor. Şirket, uzunca bir süredir bu işletim sistemi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve Windows 10X, şu an için netleşmemiş bir tarihte tüketicilerin hizmetine sunulacak. Bu işletim sistemi, çok büyük bir ihtimalle ilk olarak Microsoft'un çift ekranlı ürünlerinde karşımıza çıkacak.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10X ile ilgili konuşulan diğer bir iddia ise bu işletim sisteminin normal tek ekranlı ürünler için geliştiriliyor olduğu. Bu iddiaların sahipleri, Microsoft'un çok daha büyük bir tüketici kitlesine hitap edebilmek için Windows 10X üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Yeni yaşanan bir gelişme ise bu işletim sisteminin Surface Neo gibi çift ekranlı ürünlere ek olarak tek ve büyük ekranlı bir ürünlere de destek vereceğini ortaya koyuyor.

Microsoft, yaklaşık 2 ay önce Windows 10X için özel bir emülatör yayınlamıştı. Bu emülatör, çift ekranlı yapısıyla ön plana çıkıyor ve geliştiricilerin erken aşamada Windows 10X hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyordu. Bu emülatörün kodlarında bazı incelemeler yapan Gustave Monce, emülatörde büyük ve tek ekranlı bir ürünle ilgili destek sağlandığını ortaya çıkardı.

Windows 10X'in tek ekranlı cihaz desteğini ortaya koyan ekran görüntüsü

Yukarıdaki görüntü üzerinde ufak bir beyin fırtınası yaptığımızda Windows 10X'in Surface Hub 2 için de destek sunacağını düşünebiliriz ama Microsoft'un Windows 10X planlarının ne olduğunu kesin olarak anlamak mümkün değil. Bununla birlikte Microsoft, Surface Hub ürünlerinin tasarım ve gelişim zorlukları nedeniyle bu ürünleri tasarlamaya devam etmeye çok da sıcak bakmıyordu.