Huawei, Çin odaklı geliştirdiği Windows ve macOS'e rakip olacak HarmonyOS PC işletim sistemini resmen duyurdu. İşte yakında kullanılmaya başlayacak yeni işletim sisteminin sunduğu özellikler.

Telefonlardan bilgisayarlara kadar her türden ürünle karşımıza çıkan Huawei, yazılım tarafında da kendi sistemlerini geliştiren bir firmaydı. Çinli teknoloji devi, şimdi ise HarmonyOS PC işletim sistemini resmen duyurdu.

Bugün şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikle duyurulan HarmonyOS bilgisayar işletim sistemi, Windows ve macOS gibi pazarı domine eden işletim sistemlerine rakip olmaya çalışacak. Şirket, bu işletim sisteminde dünya çapından ziyade Çin bilgisayar pazarına odaklanıp o pazarda iddialı olmak istiyor.

HarmonyOS PC işletim sistemi neler sunuyor?

Şirketin ilk PC işletim sistemi olarak karşımıza çıkan sistem, Harmony OS 5 temel alınarak ortaya çıkarıldı. Tabii ki günümüzdeki her sistemde olduğu Huawei’nin işletim sistemi de yapay zekâya odaklanan bir sistem olarak tasarlandı.

Tasarımı

HarmonyOS PC işletim sisteminin arayüzüne baktığımızda, biraz macOS’i andıran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Aşağıda uygulamaların yer aldığı bir çubuk, sağ üstte Wi-Fi gibi bilgiler, sol üstte ise bildirimler bulunuyor.

Bunlar dışında arayüzde akıcı bir deneyim sunulacağı belirtilmiş. Dinamik duvar kâğıtları, kişiselleştirilebilir ikonlar, widget’lar ve görev çubukları yer alacak. Kilit ekranı ve masaüstü ekranı arasında akıcı geçişler, hareket efektleri gibi şeylerin yanı sıra üç parmak kaydırma gibi çoklu görev imkânı sağlayan jest destekleri de var.

Yapay zekâ

Huawei’nin yeni PC işletim sistemi, yapay zekâyı merkezine alan bir sistem olacak. Şirketin “Xiaoyi” ismini verdiği yapay zekâ asistanı; ses, metin ve görüntü gibi birçok konuda kullanıcıya yardımcı olacak. 21 dildeki görsellerden metin/tablo çıkarıp çevirme, gerçek zamanlı toplantı metinleri, şablonlar, sunumlar, seyahat rehberleri hazırlama, özet çıkarma gibi birçok işlevi olacak.

Cihazlar arasında uyum

Huawei aslında tıpkı Apple gibi kendi ekosistemini başarılı bir şekilde oluşturmaya çalışan firmalar arasında. Yeni işletim sistemi de bunu destekleyecek. Öyle ki tüm Huawei cihazlarla birlikte uyumlu şekilde çalışacak. Uygulama devri, sürükle bırak, çoklu pencere, ekran yansıtma gibi birçok imkân sunulacak.

Gizillik ve güvenlik

Huawei’nin aktardığına göre sistem, StarShield mimarisi üzerinde inşa edildi. Bu sayede güvenlik açıklarını %50 civarında azalttığı belirtilmiş. Verilerin sistem düzeyinde şifrelendiği, kilit ekranı doğrulaması ile korunduğu, uygulamaların listeleme için gerçek kimlik doğrulaması gerektirmesi gibi şeyler de var.

Binlerce uygulamaya destek

HarmonyOS ekosistemi, üretkenlikten finansa, eğitimden tasarıma kadar her bir alanı kapsayan 2000’den fazla uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra PC için özel olarak tasarlanmış 150’den fazla uygulama da yeni işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre HarmonyOS PC, 19 Mayıs 2025 tarihinde Çin’de piyasaya sürülecek. Hakkında daha fazla bilginin ilerleyen dönemde paylaşılacağı da aktarılmış. Çin dışına gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.