Windows 12 ne zaman çıkacak? Nasıl özelliklerle gelecek? İşletim sisteminin yeni sürümü hakkında bilmeniz gereken her şey Webtekno'da!

Windows 11’in çıkışının üzerinden uzun bir süre geçmesinin ardından PC sahibi herkesin gözü Windows 12’ye çevrilmiş durumda. Peki Windows 12 ne zaman çıkacak? Nasıl yeni özelliklerle gelecek?

Bu içeriğimizde Windows 12’yle alakalı bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntılara bakıyoruz. İşletim sisteminin yeni sürümü hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey olsa da bazı detaylar var. Gelin lafı çok uzatmadan ciddi yeniliklerle gelecek Windows 12 için beklediğimiz şeylere birlikte göz atalım.

Windows 12 ne zaman çıkacak?

Microsoft’un bu sene ekim ayında Windows 10 desteğini sonlandıracak olmasının ardından artık yavaş yavaş Windows 12’ye odaklanması bekleniyor. Windows 12’nin çıkış tarihiyle ilgili birkaç farklı söylenti mevcut olsa da genelinin tahmini aynı. Buna göre yeni sürümün, 2025 sonu veya 2026 başında resmen çıkış yaptığını görebiliriz. Bu, şirketin daha önceki sürümlerdeki yaklaşımlarıyla uyumlu.

Windows 12 sistem gereksinimleri nasıl olacak? Hangi cihazlara destek sunacak

64 bit işlemci

4 GB RAM (8 GB’a çıkabileceği de söyleniyor)

64 GB sürücü

TPM 2.0

9 inçten daha büyük HD çözünürlüklü ekran

DirectX 12 uyumu

Bu konuda maalesef çok fazla sızıntı bulunmuyor. Ancak yapay zekâya daha fazla odaklanacak olmasıyla bazı sistem gereksinimlerinin artabileceğini öngörebiliriz. Özellikle de RAM tarafında 4 GB’tan 8’e çıkarılabilir. Ancak diğer gereksinimlerin Windows 11 ile benzer olması muhtemel.

Windows 12’de nasıl yenilikler olacak?

Maalesef bu konu hakkında da henüz herhangi bir sızıntı yok. Sadece birkaç söylenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden genel olarak beklenti odaklı ilerleyeceğiz. Gelin bunlara bir bakalım.

Copilot odaklı bir işletim sistemi

Belki de en kesin olan şey yapay zekâ. Tüm diğer teknoloji şirketleri gibi Microsoft da kendi hizmetlerine yapay zekâyı entegre ediyordu. Hatta bu kapsamda Copilot yapay zekâsını Windows 11 cihazlara şimdiden entegre etmeye başlamıştı. Windows 12’de Copilot’a çok daha fazla ağırlık verilecektir.

Tamamen yapay zekâ odaklı, yapay zekânın işlevleri yerine getirebildiği bir işletim sistemi olma ihtimali yüksek. Recall gibi âdeta bir zaman makinesi görevi görerek her şeyin ekran görüntüsünü alıp ulaşmanızı sağlayan farklı farklı yapay zekâ özellikleri, Windows 12’nin temel odağı olabilir.

Tasarımı böyle olabilir

2023 yılında ortaya çıkan bu görüntü, Windows 12’nin masaüstü düzeninin bu şekilde olabileceğini göstermişti. Maalesef tamamen bir iddia olduğu için kesin diyemiyoruz. Ancak eğer gerçekse, üst taraftaki yer alan bir arama çubuğu, altta görev çubuğu, sol üstte hava durumuna ulaşmayı sağlayan bir kısım gibi şeyler var.

Ancak bu ekran görüntüsüne baktığımızda çok az değişiklik görüyoruz. Bu da tamamen yeni bir Windows sürümü için gerçekten yetersiz. Bu yüzden sızan görüntüye şüpheyle yaklaşmamız çok daha doğru olacaktır. Yine de gelen bazı bilgiler, şirketin âdeta uçan bir görev çubuğu, daha modüler, widget odaklı düzen, geliştirilmiş dokunmatik desteği gibi şeyler sunmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Yukarıdaki gibi olmasa da tasarımda değişiklikler yaşanacağı kesin.

İyi bir ARM işlemci desteği

Microsoft, Apple’ın çok ileri seviyelere ulaştığı silikon çipleriyle mücadele ederken maalesef yıllardır Intel/AMD olmayan PC’lerde yetersiz performans göstermekle suçlanıyordu. Copilot+ PC’lerin gelmesiyle bu durum yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Windows 12’de bunu bir adım daha öteye taşıyarak ARM gibi işlemci desteği konusunda sorunu çözebilir.

Abonelik ihtimali var

Geçtiğimiz yıllarda bazı kullanıcılar Windows Insider’da Canary üzerinde “abonelik tipi”, “abonelik durumu” gibi ifadelere rastlamışlardı. Bu durum da bazı şüpheleri beraberinde getirdi. Öyle ki şirketin Windows 12’yi abonelik sistemiyle çıkarabileceğini söyleyenler var. Hatta bedava, reklamlı versiyon bile olabilir diyorlar. Bu da tamamen spekülasyon olduğu için şüpheyle yaklaşıyoruz. Kesin bir şey demek için çok erkan. Tamamen yanlış çıkma ihtimali bir hayli yüksek.

Şimdilik bildiklerimiz bu kadar…

Daha önce de söylediğimiz gibi Windows 12 hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler yok denecek kadar az. Yani Windows 12 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Windows 12’den beklediklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.