Windows Kayıt Defteri Temizleme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarlarımızın daha hızlı ve sorunsuz çalışabilmesi adına düzenli olarak bakım yapmak, Windows Kayıt Defteri’ni temizleme işlemini yerine getirmemiz gerekmektedir. Her anlamda faydasını göreceğiniz Windows Kayıt Defteri temizleme işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını yazımızda verdik.

Windows Kayıt Defteri, kullanıcı profillerinin, donanım bilgilerinin, bilgisayara yüklenen dosyaların ve bilgisayarda yaptığınız işlemlere ait ayarların bilgilerinin saklandığı bir veritabanıdır. Her Windows kullanıcı hesabında her kullanıcıya özgü ayarlar bulunur. Windows Kayıt Defteri, sisteminizdeki önbellek bilgilerini de içerisinde bulundurur.

Windows Kayıt Defteri’nde bazı ayarlar ve işlemler yapılabilir. Ancak bu işlemleri yapmadan önce belirli bir bilgiye sahip olmalısınız. Windows Kayıt Defteri konusunda yapılan en çok işlemlerden bir tanesi de kayıt defteri temizleme işlemidir.

Windows Kayıt Defteri nasıl temizlenir?

Adım #1: Windows arama çubuğunuza "regedit" yazın ve çıkan dosyayı açın.

Windows arama çubuğunuza "regedit" yazın ve çıkan dosyayı açın. Adım #2: Dosya'ya tıklayın ve ardından "Ver" butonuna tıklayarak sistemimizi yedeklemek için kaydedin.

Dosya'ya tıklayın ve ardından "Ver" butonuna tıklayarak sistemimizi yedeklemek için kaydedin. Adım #3: Soldaki panelden HKEY_CURRENT_USER ögesine tıklayın.

Soldaki panelden HKEY_CURRENT_USER ögesine tıklayın. Adım #4: Ardından, Software'a tıklayın.

Ardından, Software'a tıklayın. Adım #5: Burada CTRL+F kısayoluyla birlikte bilgisayarınızdaki ilgili dosyaları ve girdileri bulun.

Burada CTRL+F kısayoluyla birlikte bilgisayarınızdaki ilgili dosyaları ve girdileri bulun. Adım #6: Sağ tıklayarak Sil tuşuna basın.

Sağ tıklayarak Sil tuşuna basın. Adım #7: Sistemizinde herhangi bir bozukluk durumunda Dosya'ya tıklayın ve ardından Al butonuna tıklayarak kaydını aldığınız sistem yedeğini geri yükleyin.

Kritik işlemlerin tümünde yapılması gerektiği gibi, Windows Kayıt Defteri’ni değiştirmeye, temizlemeye ya da başka bir işlem yapmaya kalkıştıysanız, öncelikle bir sistem yedeği almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bunun amacı, işler planlamadığınız şekilde gittiği takdirde yaptığınız işlemleri geriye dönük olarak sarabilmenizdir. Bunu yaptığınız takdirde içiniz rahat olabilir. Windows Kayıt Defteri’ni temizlemenin ise üç yolu vardır. Bu yollar;

Regedit kullanma

Komut istemini kullanma

Program kullanma.

Bu yolları kullanarak sisteminize giriş yapmış zararlı yazılımlardan veya gereksiz şeylerden kurtulabilirsiniz. Bu işlemi manuel olarak kendinizin yapmasından çok programla yapılmasını tavsiye ederiz. Bunun nedeni, elle yapılan işlemlerde hata payının daha yüksek olması ve Windows Kayıt Defteri onarımı yapmak konusunda yetersiz kalınabilmesidir.

Windows Kayıt Defteri neden temizlenmeli?

Windows işletim sistemini bir süre kullandıktan sonra tamamen işe yaramayan yüzlerce veya binlerce kayıt defteri girdisi oluşur. Her biri çok az sabit disk alanı kullanır, ancak işletim sistemini biraz da olsa yavaşlatır. Kayıt defterini temizleyerek, bu istenmeyen girişlerden kurtulabilir ve sisteminizin biraz daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Ancak bazen kayıt defteri sorunlarını düzeltmek gerçekten gereklidir. Örneğin, bilgisayarınıza sızan bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım, kayıt defterinizi tamamen bozabilir. Bunun için de gerekli tüm tedbirleri önceden almalı. Windows Kayıt Defteri’yle ilgili onarım, temizleme gibi işlemleri vaktinde yaparak kötü amaçlı yazılımların önüne geçebilirsiniz.

Kayıt defterini temizlemek için hangi yardımcı programlar kullanılabilir?

Registry Life

Glarysoft Registry Repair

Argente Registry Cleaner

Wise Care 365

Advanced SystemCare

Eusing Registry Cleaner

CCleaner

Auslogics Registry Cleaner

JETClean

Little Registry Cleaner

WinUtilities

Windows Kayıt Defteri’ni temizlemek için piyasada birçok program bulunur. Bu programların bazı avantaj ve dezavantajları da olmasına rağmen kayıt defteriyle ilgili yapmak istediğiniz temizleme veya onarma işlemlerini bu programlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Tüm programları ayrıntısıyla kaleme aldık ve sizlere sunduk.

Registry Life:

ChemTable’ın ürettiği bu kayıt defteri temizleme programı, çok çeşitli ücretleri ücretsiz olarak sunar. Klasik ve standart olmak üzere iki türlü modda çalışır. Kayıt defteri temizleme, optimizasyonu sağlama, kayıt defterinin parçalanmasını azaltma gibi düzenleyici ve temizleyici işlemleri içerisinde bulundurur. Registry Life programını buradan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Glarysoft Registry Repair:

Glarysoft Registry Repair, bilgisayarınızın performansını optimize etmeye yardımcı olan bir programdır. Programı açtığınızda, otomatik olarak kayıt defteri tarama işlemi başlar. Birkaç kolay adımla birlikte kayıt defterindeki sorunlu girişleri ve bağlantıları bulur ve ardından silebilirsiniz. Kullanıcılara otomatik kayıt defteri yedeklemesi imkanı da tanıyan bu programı, buradan indirebilirsiniz.

Argente Registry Cleaner:

Kayıt defteri temizleyici programlar arasında yer alan Argente Registry Cleaner, hataların ayıklanmasını kolaylaştıran bir sihirbaz aracılığıyla kullanıcılara hizmet eder. Bu işlem biraz zaman alsa da tamamlandığında etkili olabilir. Argente kayıt temizleyicisi, kayıt defteri yedeklerini herhangi bir işlem yapmadan önce alır ve sizi ilerde yaşayabileceğiniz sıkıntılardan kurtarır. Programı buradan indirebilirsiniz.

Wise Care 365:

Wise Care 365, kayıt defteri temizleme aracı, otomatik değişiklik yedeklemesi, şifreyle ilgili işlemleri ve diğer birçok tarama işlemi gibi görevleri kullanıcılara sunar. Tarama zamanlayıcısı, basit bir arayüz ve hızlı performans programın artıları arasında yer alır. Wise Care 365’i ücretsiz olarak buradan indirebilir ve Windows Kayıt Defteri’ne ait işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Advanced SystemCare:

IObit tarafından geliştirilen SystemCare programı, bilgisayarınızı temizleyen, optimize eden veya veri koruma aracı olarak kullanabileceğiniz bir programdır. Ücretli ve ücretsiz sürümleri olan bu programda birçok kayıt ve işlem yer almasına rağmen ana konu kayıt defteri temizleme işlemidir. Advanced SystemCare programını buradan indirebilirsiniz.

Eusing Registry Cleaner:

Eusing Registry Cleaner, ücretsiz bir kayıt defteri temizleme aracıdır. Windws 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 üzerinden ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir programdır. Program, çoklu dil seçeneği, eski sürümlerle uyum konusunda avantajlar sağlasa da yetersiz veri nedeniyle kullanıcıların aklında soru işareti bırakabilecek dezavantaj içerir. Programı buradan indirebilirsiniz.

CCleaner:

CCleaner, kullanıcılar arasındaki en popüler, ücretsiz olarak Windows Kayıt Defteri’ni temizleyebileceğiniz programlardan biridir. Düzenli program güncellemeleri, listeyi yoksayma özelliği gibi özelliklere sahip olan CCleaner’ın, hem ücretsiz olan sürümü hem de ücretli olarak sunduğu Pro sürümü piyasada yerini alıyor. Bilgisayar hızını ve verimini arttırma denilince akla gelen ilk programlardan olup 1 milyarlık indirilme sayısına sahiptir. CCleaner'ı buradan indirebilirsiniz.

Auslogics Registry Cleaner:

Auslogics Registry Clenaer programı, algılanan hatalar ve sorunlara odaklı geliştirilmiş bir kayıt defteri temizleme programıdır. Ücretsiz olması ve Windows Vista/7/8/10/XP gibi işletim sistemlerini desteklemesi nedeniyle popüler kayıt defteri temizleme programları arasında yer alır. Bazı durumlarda bilgisayarınıza ek yazılımlar yüklese de piyasadaki iyi programlar arasında sayılabilmektedir. Programı buradan indirebilirsiniz.

JETClean:

Hızlı yedekleme, hızlı tarama, basit arayüz, taşınabilir sürüm gibi artılarıyla piyasadaki yerini alan JETClean, program kaldırma, başlangıç optimizasyonunu sağlama, kayıt defteri birleştirme, temizleme gibi temel işlemleri yerine getirmektedir. DNS önbelleğini temizleme, otomatik temizleme, gereksiz programları silme gibi faydalı özellikleri de diğer özellikleri arasındadır. JETClean’i buradan indirebilirsiniz.

Little Registry Cleaner:

Tarama zamanlaması ayarlama, yedekleme yapma, belirli dosyaları hariç tutma gibi özelliklerinin yer aldığı bir kayıt defteri temizleme programı olan Little Registry Cleaner, piyasadaki ücretsiz programlar arasında yer alır. Kolay arayüz ve performansa etki, programın kullanılabilirliğini arttıran etkenler arasındadır. Little Registry Cleaner’ı buradan indirebilirsiniz.

WinUtilities:

WinUtilities, geri yükleme noktası oluşturmak, tarayacağınız alanları seçmek, hataları HTML dosyası olarak dışa aktarmak, geri yükleme noktalarını otomatik olarak kaldırmak gibi ayarların yer aldığı bir programdır. Kayıt defteri temizleme işlevi ise ana görevidir. İyi performans ve basit kullanımla birlikte öne çıkan kayıt defteri temizleme programları arasındadır. WinUtilities’i buradan indirebilirsiniz.