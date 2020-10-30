Windows Sürücü Güncellemeleri Manuel Olarak İndirilebilecek

Microsoft, 5 Kasım kasım itibarıyla otomatik sürücü güncellemelerinde değişikliğe giderek kullanıcılara manuel indirme imkanı sunacak.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir duyuru ile en güncel işletim sistemi Windows 10’un otomatik sürücü güncelleme özelliğinde önemli bir değişiklik gerçekleştireceğini açıkladı.

Normal şartlarda Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarlarına bir aygıt bağladıklarında, Windows Update’de söz konusu aygıt için bir sürücü bulunuyorsa bu sürücü, bilgisayara otomatik olarak yükleniyordu ve kullanıcıların bu konuda hiçbir kontrolü bulunmuyordu.

5 Kasım itibarıyla geçerli olacak değişiklikle birlikte kullanıcılar, sürücü güncellemelerini manuel olarak da indirebilecekler. Ayarlar>Güncelleme ve Güvenlik>Windows Güncelleme>İsteğe bağlı güncellemeleri görüntüle adımlarını izleyen kullanıcılar, sürücü güncellemelerini cihazlarına manuel olarak indirebilecekler.

Bununla birlikte, Windows Update var olan sürücü güncellemelerini otomatik olarak güncellemeye de devam edecek. Bilgisayarınıza takılı olan bir aygıt için üretici sürücü güncellemesi yayınladığı takdirde bu güncelleme, otomatik olarak indirilecek ve kurulacak.