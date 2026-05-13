Wired'ın Türkiye'de yayın hayatına ne zaman başlayacağı açıklandı. Hem yazılı hem de dijital olarak faaliyet gösterecek.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde 1990’dan beri faaliyette olan veteknoloji, bilim, ekonomi, popüler kültür gibi konularda faaliyet gösteren dünyanın en büyük dergilerinden Wired’ın yakında Türkiye’de yayın hayatına başlayacağını aktarmıştık. Ancak tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyordu.

Şimdi ise Wired’ın lansmanıyla ilgili direkt olarak şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada Wired’ın hem basılı hem de dijital olarak Türkiye’de ne zaman yayın hayatına başlayacağı açıklandı.

15 Mayıs’ta başlıyor

Açıklamalara göre Wired’ın Türkiye’deki ilk sayısı 15 Mayıs 2026 Cuma günü itbarıyla raflarda yerini alacak. Aynı anda derginin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçecek. İş, ekonomi ve teknoloji dünyasının yanı sıra bilim, kültür ve sanat meraklılarının yakından takip edeceği Wired’ın Türkiye’deki Genel Yayın Yönetmeni görevini deneyimli Gazeteci Hülya Güler yapacak.

Wired Türkiye, “wired.com.tr” sitesi üzerinden ve Instagram, X, Facebook ve Tiktok’tan “@wiredturkiye” ismiyle faaliyetlerini sürdürecek. Wired’ın ilk yıl iki ayda bir olmak üzere toplamda 6 sayı yayımlayacak. Wired’ınCondé Nast lisansı altında yayınlanacağı ve ülkemizde Turkuvaz Medya tarafından hayata geçirildiğini belirtelim. Biz de Webtekno olarak kendilerine Türkiye’deki çalışmalarında başarılar diliyoruz.