Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Dünyanın En Büyük Dergilerinden Wired'ın Türkiye'de Ne Zaman Yayın Hayatına Başlayacağı Açıklandı

Wired'ın Türkiye'de yayın hayatına ne zaman başlayacağı açıklandı. Hem yazılı hem de dijital olarak faaliyet gösterecek.

Dünyanın En Büyük Dergilerinden Wired'ın Türkiye'de Ne Zaman Yayın Hayatına Başlayacağı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde 1990’dan beri faaliyette olan veteknoloji, bilim, ekonomi, popüler kültür gibi konularda faaliyet gösteren dünyanın en büyük dergilerinden Wired’ın yakında Türkiye’de yayın hayatına başlayacağını aktarmıştık. Ancak tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyordu.

Şimdi ise Wired’ın lansmanıyla ilgili direkt olarak şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada Wired’ın hem basılı hem de dijital olarak Türkiye’de ne zaman yayın hayatına başlayacağı açıklandı.

İçerikten Görseller

Dünyanın En Büyük Dergilerinden Wired'ın Türkiye'de Ne Zaman Yayın Hayatına Başlayacağı Açıklandı
jea

15 Mayıs’ta başlıyor

jea

Açıklamalara göre Wired’ın Türkiye’deki ilk sayısı 15 Mayıs 2026 Cuma günü itbarıyla raflarda yerini alacak. Aynı anda derginin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da faaliyete geçecek. İş, ekonomi ve teknoloji dünyasının yanı sıra bilim, kültür ve sanat meraklılarının yakından takip edeceği Wired’ın Türkiye’deki Genel Yayın Yönetmeni görevini deneyimli Gazeteci Hülya Güler yapacak.

Wired Türkiye, “wired.com.tr” sitesi üzerinden ve Instagram, X, Facebook ve Tiktok’tan “@wiredturkiye” ismiyle faaliyetlerini sürdürecek. Wired’ın ilk yıl iki ayda bir olmak üzere toplamda 6 sayı yayımlayacak. Wired’ınCondé Nast lisansı altında yayınlanacağı ve ülkemizde Turkuvaz Medya tarafından hayata geçirildiğini belirtelim. Biz de Webtekno olarak kendilerine Türkiye’deki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

İsveç Otomotiv Devi Türkiye'den Ayrılıyor: 2 Bini Aşkın Çalışan İşten Çıkarılacak!

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

Togg, Tesla'nın 10 Yılda Başardığını Şimdiden Başardı: Kaç Para Kâr Ettiği Ortaya Çıktı

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

NVIDIA CEO’sundan Yeni Üniversite Mezunlarına Yapay Zekâ Tavsiyesi

Anthropic, Google'a 200 Milyar Dolar Yatırım Yapacak (Nasıl Yani?)

Anthropic, Google'a 200 Milyar Dolar Yatırım Yapacak (Nasıl Yani?)

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com