Yurt dışı para transferlerinde kullanılan Wise, Türkiye'deki hizmetlerinin çoğunu sonlandıracağına dair bir e-posta gönderdi. Açıklamaya göre 30 Ağustos'tan sonra birçok işlem yapılamayacak.

Yurt dışı para transferleri için kullanılan Wise, geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şirket, düzenlemeler nedeniyle bazı işlemlere kısıtlama getirdiğini duyurmuştu.

Bugün ise uluslararası ödeme almayı ve harcama yapmayı sağlayan şirketten kullanıcılara e-posta gönderildi. Wise, yerel regülasyonları neden göstererek işlemlerin çoğunun durdurulacağını ifade etti.

30 Ağustos’tan sonra birçok hizmet duruyor

Serdar Özbilen isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntüden Wise’ın kullanıcılara gönderdiği e-postayı görebiliyoruz. Mesajda, bugünden itibaren yeni hesap bilgilerinin alınamayacağı ve Wise TRY bakiyesine Türk banka hesaplarından bakiye eklenemeyeceği belirtiliyor.

Öte yandan 30 Ağustos sonrasında ise birçok işlemin gerçekleştirilemeyeceği de ekleniyor. Bunlar arasında şu hizmetler yer alıyor;

Farklı para birimlerinde para tutmak için yeni bakiyeler ve kumbaralar açılamayacak.

Bakiyeler arasında dönüşüm yapılamayacak

Mevcut Wise bakiyelerine para eklenemeyecek

Bakiyelerden transfer yapılamayacak

Wise’a para alınamayacak. Bu, sahip olunan Wise hesabının çalışmayı durduracağını ve gönderilen herhangi bir paranın gönderen kişiye iade edileceği anlamına geliyor.

30 Ağustos’tan sonra ise iki şey yapılabilecek. Bunlardan biri, Wise hesaplarında kalan paranın banka hesaplarına çekilebilmesi, diğeri ise Türkiye’deki banka hesaplarından Wise aracılığıyla uluslararası para transferi yapılabilmesi.