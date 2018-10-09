Wonder Woman, Kadınların Kendilerine Olan Saygısını Artırıyo

Yeni bir araştırmaya göre Wonder Woman, Captain Marvel gibi güçlü kadın karakterler, genç kızların kendilerine olan saygılarını artırıyor ve kadın oldukları için kendilerini güçsüz hissetmiyorlar.

Herhangi bir dizi, film ya da televizyon programındaki karakterin kadın mı yoksa erkek mi olduğu estetik açıdan bir önem arz edebilir. Peki, ekranda yer alan karakterin cinsiyetinin izleyicilerin psikolojisini etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? BBC America ve Women's Media Center (Kadın Medya Merkezi) tarafından yapılan bir araştırmaya göre karakterlerin cinsiyetleri, özellikle genç kızlar üzerinde oldukça önemli.

Günümüz toplumunda en azından yasal olarak bir kadın-erkek eşitliğinden söz edebiliyoruz. Ancak konu televizyon ya da sinema olduğunda bir eşitlikten bahsetmek mümkün olmuyor. Başta süper kahraman filmleri olmak üzere pek çok dizi ve filmde ana karakterler erkek olmaya devam ediyor. Kadınlar ise onların sevgilisi ya da yardımcısı olarak dikkat çekiyorlar. Çoğu zaman erkek ana karakterden daha zeki ve yetenekli olsalar da…

Ancak bu durum hem beyaz perdede hem de ekranlarda yavaş yavaş değişmeye başladı. DC, geçtiğimiz yıl yayınlanan Wonder Woman ile ilk kadın süper kahraman solo filmini yayınladı. Marvel de gelecek yıl vizyona girecek Captain Marvel ile ilk kadın süper kahraman solo filmini vizyona sokacak. Ayrıca Jodie Whittaker da ile kadın Doctor Who olarak ekranlardaki yerini almış durumda.

BBC America ve Women's Media Center’ın gerçekleştirdiği araştırma, genç kızların ekranda ve beyaz perdede Wonder Woman, Captain Marvel gibi güçlü kadın karakterleri gördüklerinde kendilerine olan saygılarının arttığını ve kadın oldukları için kendilerini hayata karşı dezavantajlı hissetmediklerini ortaya çıkardı. Zira araştırmaya göre genç kızların üçte biri kadınların, erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmadığını düşünüyor.

Kadınların özellikle bazı toplumlarda ‘güçsüz’ karakterler olarak görüldükleri ve ikinci plana atıldıkları bir gerçek. Bu nedenle Wonder Woman gibi güçlü, erkek hegemonyasını kabul etmeyen karakterler genç kızların kendilerine daha fazla güvenmelerini sağlıyor. Ayrıca genel izleyici kitlesi de estetik açıdan kadın karakterleri ekranda ve beyaz perdede görmekten son derece memnun.