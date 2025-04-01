Yapay zekânın hayatımıza girmesiyle gizlilik endişeleri hızla artıyor. Bunlardan biri de Word’te yazdığımız belgelerin Microsoft’un yapay zekâ modellerini eğitip eğitmediği yönünde. Çünkü Microsoft, Word'te "Bağlantılı Hizmetler" özelliğini duyurdu ve bu da endişelere bir yenisini daha ekledi.

Özellikle son dönemde ChatGPT, Copilot ve diğer AI araçlarının yükselişiyle birlikte kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği büyük bir merak konusu.

Peki gerçekten Microsoft, sizin özel belgelerinizi AI eğitiminde kullanıyor olabilir mi?

Microsoft’tan net açıklama: "Kullanıcı verilerinizi aı eğitiminde kullanmıyoruz."

Microsoft yaptığı resmî açıklamada, son zamanlarda yayılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, Office belgelerinizin (Word, Excel, PPT) hiçbir şekilde yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmadığını ve bu tür veri işleme faaliyetlerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Özellikle Copilot gibi AI araçlarının kullanıcı verilerini işlerken şeffaf bir politika izlediğini vurgulayan Microsoft, "Kullanıcılarımızın mahremiyeti bizim için önceliklidir.” diyor.

Peki bu iddialar nereden çıktı? En başında da dediğimiz gibi Bağlantılı Hizmetler özelliğinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor.

Peki Microsoft Copilot verilerimizi nasıl işliyor?

Microsoft Copilot, kullanıcıların belgelerini analiz ederek metin önerileri sunan bir yapay zekâ asistanı. Ancak şirket, bu işlemlerin gerçek zamanlı ve geçici olduğunu, verilerin AI eğitimi için saklanmadığını açıkladı.

Yani dosyalarımız kalıcı olarak işlenmiyor, kişisel verilerimiz AI modellerini geliştirmek için kullanılmıyor. Kurumsal müşteriler için ise veri izolasyonu sağlıyor. Bu da iş veya okul hesaplarında verilerin şirket sunucularında kalması demek.

Peki ya OneDrive ve buluttaki kayıtlı belgeler?

Microsoft’un açıklamasına göre OneDrive’a yüklediğiniz dosyalar da AI eğitiminde kullanılmıyor. Ancak genel ve anonimleştirilmiş veri kümeleri (hiçbir kişisel bilgi içermeyen analizler) Microsoft’un genel AI çalışmalarına katkı sağlayabiliyor.

Yani bu da şu demek: Kişisel dosyalarınız AI eğitimine dahil edilmiyor. Anonim veri analizleri ise Microsoft’un genel AI geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilir.

Kullanıcıların alabileceği önlemler

Eğer yine de içiniz rahat etmiyorsa veri gizliliğinizi artırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Çevrim dışı çalışma: Belgelerinizi OneDrive yerine yerel diskinizde saklayın. Gizlilik Ayarlarını kontrol edin: Microsoft 365 hesabınızda veri paylaşımıyla ilgili izinleri gözden geçirin. Bağlantılı Hizmetler tikini kaldırın. Kurumsal sürümleri tercih edin: Şirket hesabınız varsa veri yönetimi daha sıkıdır. Alternatif ofis yazılımları: Yerel ve açık kaynaklı çözümler (LibreOffice, OnlyOffice) kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak kullanıcı verilerinin AI eğitiminde kullanıldığı iddiaları net bir şekilde çürütülse de teknoloji devlerinin veri politikalarının sürekli değiştiğini unutmadan kişisel dosyalarınızı korumanızda fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Microsoft’un açıklamaları sizi tatmin etti mi yoksa veri gizliliği konusunda hâlâ şüpheleriniz mi var? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!

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