Wuhan Viroloji Enstitüsü, Koronavirüs İddialarını Reddetti

Wuhan Viroloji Enstitüsü, koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Laboratuvar, iddiaların komplo olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüsün tam olarak nasıl ortaya çıktığı hakkında aylardır çeşitli fikirler ortaya atıyor. Salgın başladığından bu yana ise virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayılmış olabileceği iddiaları ortaya atılıyordu.

Wuhan Viroloji Enstitüsü, söylemler karşısında sessizliğini bozarak iddiaları reddetti. Çin devlet radyo televizyonu CGTN'ye konuşan Wuhan Viroloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yuan Zhiming, suçlamaları 'komplo teorisi' olarak nitelendirerek reddetti.

Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları reddedildi

Yuan Zhiming, "Viral çalışma yürüten insanlar olarak, enstitüde ne tür araştırmaların yapıldığını, enstitünün virüsleri ve örnekleri nasıl yönettiğini açıkça biliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu virüsün bizden çıkmış olması mümkün değil. Sıkı bir rejime ve araştırma kurallarına sahibiz, bu yüzden eminiz." şeklinde konuştu.

Wuhan'daki laboratuvarın açıklaması, koronavirüsün insan yapımı olup olmadığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını ortaya süren bir çalışmanın ardından geldi. Scripps Research'ten araştırmacılar, virüsün genel genom dizisi verilerini analiz ettiler ve virüsün bir laboratuvarda yapıldığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Araştırmacıların analizleri, virüsün doğal evrimin ürünü olduğunu gösteriyor. Çalışmanın yazarı Dr. Kristian Andersen, "Koronavirüsün mevcut genom dizisi verilerini karşılaştırarak, SARS-CoV-2'nin doğal süreçlerden kaynaklandığını kesin olarak belirleyebiliriz." dedi.

ABD başkanı Donald Trump genellikle virüsü "Çin virüsü" olarak adlandırıyor. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada da virüsün ortaya çıkışı hakkında, "garip şeyler dönüyor" yorumunu yapmıştı. Ayrıca Amerikan istihbarat topluluğu da koronavirüsün Wuhan laboratuvarında insan yapımı olup olmadığını araştırdığını doğrulamıştı.