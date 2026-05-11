Apple'ın WWDC 2026'da tanıtacağı 2 yeni özellik ortaya çıktı. macOS genelinde tasarım iyileştirilecek, Safari'ye sekmelerle ilgili harika bir yapay zekâ özelliği gelecek.

Apple, bu yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak WWDC 2026 geliştirici konferansını 8 Haziran 2026 tarihinde resmen gerçekleştirecek. Etkinlikte, iOS 26 başta olmak üzere Apple cihazların tüm işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin tanıtıldığını göreceğiz.

WWDC 2026 yaklaşırken her hafta yeni sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise macOS 27 ve Safari ile ilgili bilgiler geldi. En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, Apple'ın WWDC'de tanıtacağı 2 yeniliği bizlerle buluşturdu.

Liquid Glass tasarımında değişiklikler göreceğiz

İlk değişiklik tasarımla alakalı. Apple, macOS 27 güncellemesinde macOS Tahoe’ye kıyasla öyle çok büyük bir tasarım yenilemesine gitmeyecek. Bunun yerine şirketin, Liquid Glass olarak bildiğimiz geçen sene gelen ve cihazlara cam benzeri saydam bir tasarım kazandıran yeni tasarım dilinde iyileştirmeler yapacağı aktarılmış.

macOS Tahoe’nin Liquid Glass tasarımı, görünümün zor olması nedeniyle kullanıcılardan eleştiri alıyordu. Apple, güncellemeyle bu sorunu çözmeyi ve işletim sisteminde genel okunabilirliği artırmayı hedefliyor. Yani belirsizlik ve şeffaflık sorunları giderilecek, kullanıcıların daha iyi görebildiği bir tasarım macOS geneline getirilecek.

Safari’ye sekmeleri otomatik gruplandırma geliyor

Bir diğer önemli özellik ise Safari’ye gelecek yapay zekâ özelliği. Gurman’ın söylediğine göre Apple’ın tarayıcısında sekmeleri otomatik olarak gruplara ayırabilen yeni bir yapay zekâ destekli özellik göreceğiz. Bu özellik yalnızca macOS’te değil, iOS 27 ve iPadOS 27’de de karşımıza çıkacak.