WhatsApp’ın yeni sohbet listesi tasarımı böyle gözükecek

WhatsApp'a Kullanıcıların İşini Çok Kolaylaştıracak Yepyeni Tasarım Geliyor: İşte Ekran Görüntüleri

WhatsApp, sohbet listelerinin tasarımında büyük değişikliklere gitmeyi planlıyor. Yeni tasarım, işinizi çok kolaylaştıracak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikler getiriyordu. Platformun sohbet listeleri tarafında yepyeni bir tasarım test ettiğine dair bilgiler gelmişti. Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

WABetaInfo, WhatsApp’ın Android sürümünde test edilen yeni tasarımdan ekran görüntülerini ve detayları bizlerle buluşturdu. Gelin WhatsApp’ın yeni tasarımında ne gibi değişiklikler olacağına bakalım.

İlk olarak WhatsApp’ın sohbet listeleri bölümüne yepyeni bir “Kanallar” filtresi eklenecek. Böylece direkt olarak sohbet listesi bölümünden kanallara ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra sohbet listelerini görüntüleme konusunda yeni bir sistemin de tanıtıldığını göreceğiz.

Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere sohbet listesi arayüzünde ciddi iyileştirmeler yapılacak. Şu anda sohbet sekmesinde tüm önceden tanımlanmış ve özel listeler tek bir satırda gösteriliyor. Bu da özellikle çok sayıda liste oluşturduğunuzda karmaşık ve gezinmesi zor bir hâle gelebiliyor.

WhatsApp, kullanıcıların sohbet listeleriyle etkileşim biçimini yeniden tasarlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, ana arayüzde hangi listelerin gösterileceğine karar verebilecekler. Diğer tüm sohbet listeleri, "Daha Fazla" adlı yeni filtre düğmesine dokunarak görüntülenebilen ayrı bir görünümde gösterilecek.Burada kullanıcılar bir liste seçebilecek ve WhatsApp otomatik olarak o listede yer alan sohbetlerin ve grupların görüntülendiği ayrı bir bölüm açabilecek. Yani listeleri tamamen ayrı bir menüden organize edebileceksiniz. WhatsApp’ın bu tasarımı şu anda test ettiğini belirtelim. Ne zaman geleceği konusunda henüz bilgi yok.

