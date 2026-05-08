WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımından Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın iOS 26'nın kullanıma sunulmasından bu yana üzerinde çalıştığı "Liquid Glass" tasarımından yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, bir süredir uygulamanın görünümünü daha modern ve şık hale getirecek yeni "Liquid Glass" tasarımı dili üzerinde çalışıyordu.

WhatsApp yakında yeni arayüzü kullanıma sunacak ve uygulama daha saydam ve çok daha akıcı bir görünüme kavuşacak.

Liquid Glass tasarımı neleri değiştirecek?

Son haftalarda WhatsApp’ın özellikle iOS beta sürümlerinde dikkat çeken bir değişim var. Şirket, uygulamanın farklı bölümlerini “Liquid Glass” adı verilen yarı saydam ve cam hissi veren bir tasarımla yenilemeye başladı.

iOS 26 ile gelen bu tasarım anlayışına uzak olanlar için özetleyelim; bu yeni görünümde arka plan tamamen kaybolmuyor. Tam tersine, ekranın altındaki içerik hafifçe görünmeye devam ediyor. Böylece uygulama daha derinlikli ve premium bir his veriyor. Özellikle sohbet çubuğu ve gezinme alanlarında başlayan bu dönüşüm şimdi mesaj tepkilerine kadar uzanmış durumda.

Emoji tepkileri daha şeffaf görünecek

WhatsApp’ta bir mesaja uzun bastığınızda çıkan emoji tepki çubuğunu düşünün. Şu anda oldukça düz ve opak görünen bu alan, yeni güncellemeyle birlikte daha saydam bir yapıya kavuşacak.

Yani artık emojiler ekranın üstüne yapıştırılmış gibi değil, arayüzün doğal bir parçası gibi görünecek. WhatsApp ayrıca “daha fazla emoji” seçeneğinin bulunduğu bölümde de aynı cam efektini kullanmayı planlıyor.

Yenilik sadece emoji tepkileriyle sınırlı değil. Bir mesajı seçtiğinizde açılan kopyala, sil, yanıtla gibi seçeneklerin bulunduğu menü de değişiyor. Yeni tasarımda bu menüler daha hafif, daha katmanlı ve daha şeffaf görünecek. WhatsApp’ın amacı, uygulamadaki tüm ekranların aynı tasarım dilini konuşmasını sağlamak.

Peki sizin WhatsApp'ın yeni Liquid Glass tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

