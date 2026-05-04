WhatsApp'ın iPhone'lara Gelecek Yeni Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi!

WhatsApp'ın aylardır test ettiği yeni Liquid Glass tasarımından yeni ekran görüntüleri geldi. WhatsApp yakında iPhone'larda böyle gözükecek.

Gökay Uyan / Editor

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone’ların genel tasarım dilini baştan aşağı değiştirmişti. Artık cihazlarda “Liquid Glass” ismi verilen, şeffaf ve cam benzeri bir tasarım görüyorduk. Bu tasarım işletim sisteminin genel arayüzüne ve uygulamalara eklenmişti. Yakın zamanda gelen haberler ise tasarımın WhatsApp’a da ekleneceğini gösteriyordu.

WABetaInfo, uzun süredir uygulamada beklenen bu büyük tasarım değişikliği hakkında yeni bilgileri bizlerle buluşturdu. WhatsApp’ın iPhone uygulamasına gelecek Liquid Glass tasarımından görseller geldi.

Liquid Glass tasarımlı WhatsApp böyle gözükecek

Görüntülere baktığımızda Apple’ın işletim sisteminin genelindeki cam benzeri tasarımın WhatsApp’ta da karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sohbetlerin üst kısmı, mesajlaşma yerleri gibi birçok noktada arka kısmının göründüğü şeffaf bir tasarım tercih ediliyor. Ayrıca yarı saydam bir gezinme çubuğu, şeffaf arama logoları gibi detaylar da var.

WABetaInfo’ya göre WhatsApp, Liquid Glass tasarımlı yeni arayüzünü yayımlamak için neredeyse hazır durumda. Öyle ki birçok kullanıcıda test edilmeye başladı. Ancak hâlâ ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Tüm iPhone kullanıcıları için yayımlandığında sizleri bilgilendireceğiz.

